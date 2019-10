Scouting Uitgeest opent nieuwe schuur mede dankzij TVM foundation

Zaterdag 5 oktober is de nieuwe schuur van Scouting Uitgeest feestelijk geopend. Dankzij de aanvraag van Michiel Briefjes, medewerker bij St. van den Brink kon de nieuwe schuur een donatie van de TVM foundation in ontvangst nemen. Jan Boudesteijn overhandigde namens de TVM foundation de symbolische cheque aan voorzitter Martin van Baarle van Stichting de Boogaerd.



Stichting de Boogaerd stelt haar gebouw en terrein ter beschikking aan de scouting in Uitgeest. De oude opslagplek op het terrein voor o.a. het buitenspeel- en kampmateriaal van de scoutinggroep moest afgebroken worden. Na een periode met man en macht hard werken is de nieuwe schuur klaar. Voorzitter Van Baarle: “We hebben zoveel mogelijk zelf gedaan. Het resultaat is een hele mooie schuur waar we de materialen weer veilig kunnen opbergen. Ik ben trots op de vele vrijwilligers die ons hierbij hebben geholpen.”



Op de openingsdag was iedereen welkom om onder het genot van een hapje en drankje het resultaat te bewonderen.



Ook een project voorleggen aan de TVM foundation?



Leden/klanten (en hun medewerkers) die bij transportverzekeraar TVM verzekerd zijn, kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting TVM foundation. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven.



De stichting TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.