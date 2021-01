Dyade Huisvesting en Vastgoed is onderdeel geworden van OCS maatschappelijk vastgoed

Met ingang van 1 januari 2021 is Dyade Huisvesting en Vastgoed, gevestigd in Bergen op Zoom, onderdeel geworden van OCS maatschappelijk vastgoed uit Nijmegen en wordt de samenwerking tussen OCS en Dyade in het onderwijsveld concreet vorm gegeven. “Met deze stap versterken we onze positie als huisvestingadviseur in het maatschappelijk veld”, aldus directeur Fer Gerritzen, die inmiddels met zijn bedrijf in heel Nederland, maatschappelijke organisaties in onderwijs, zorg en lokale overheid ondersteunt op het gebied van huisvesting. OCS vaatschappelijk vastgoed is gevestigd in Nijmegen en Alkmaar en nu dus ook in Bergen op Zoom.



Huisvesting onderwijs



Steeds meer stichtingen voor zowel basis- als middelbare scholen weten de weg te vinden naar OCS maatschappelijk vastgoed. Het bedrijf uit Nijmegen heeft met deze stap inmiddels vijfentwintig professionals, verdeeld over drie vestigingen in dienst. “Die groei zet zich naar verwachting de aankomende jaren door”, vertelt Gerritzen. “Onze belangrijkste taak blijft ondersteuning bieden op het gebied van huisvesting. Dat doen we niet alleen voor het primair- en voortgezet onderwijs, maar ook voor andere maatschappelijke instellingen. Ook vanuit die hoek wordt steeds vaker aangeklopt voor uiteenlopende huisvestingszaken”. Met de bundeling van kennis, ervaring en deskundigheid van de mensen van Dyade Huisvesting & Vastgoed en OCS ontstaat een robuust kennisnetwerk, waarvan onderwijsbesturen kunnen profiteren.



OCS-adviseur in de buurt



OCS valt op in de markt door de specifieke, gebruiksvriendelijke beheersoftware die gebruikers veel inzicht verschaft en het beheer van gebouwen makkelijker maakt. “Daarnaast hebben al onze adviseurs echt een sterke hands-on mentaliteit. We werken aan de verdere uitrol van regionale kantoren. Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheid om steunpunten op te zetten onder één dak met onderwijsorganisaties. Op die manier is er altijd een OCS-adviseur in de buurt actief. Die persoon kent niet alleen de markt op zijn duimpje, hij of zij kent ook de lokale- en of regionale situatie en wordt tevens ondersteund door een landelijk kennisnetwerk. Dit sluit perfect aan bij de wens van PO- en VO- besturen die hun huisvesting op professionele wijze willen organiseren en beheren”, legt Gerritzen uit.



Samenwerking met Dyade



Dyade heeft als doelstelling het volledig ontzorgen van onderwijsorganisaties op alle niet-onderwijstaken. De samenwerking met OCS en bundeling van krachten biedt opdrachtgevers van Dyade een professionele en integrale invulling van het ontwikkelen en beheren van hun huisvesting, waarmee dit palet compleet is.



