BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING



EMTé haalt rundvleesproducten terug uit 19 winkels



EMTé heeft op zaterdag 28 april in 19 van haar winkels een aantal rundvleesproducten uit de schappen gehaald en adviseert klanten die één of meer van deze producten tot en met zaterdag 28 april in een van deze winkels gekocht hebben dit niet te consumeren. Uit een interne controle bij de leverancier bleek dat de betreffende producten mogelijk de STEC-bacterie bevatten. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken.



Het betreft de volgende producten, gekocht tot en met zaterdag 28 april en met een THT-datum van 11/05/2018 of eerder:



Beefreepjes



Beefreepjes Argentina



Bieflappen



Biefstuk



Kogelbiefstuk



Rosbief



Rosbief à la minute



Runderbraadrollade



Runderpoulet



Magere runderlappen 500 gram



Magere runderlappen 1 kilo



Runderschnitzel



Rundersteak, Argentina



Rundersteak, French Garden



Rundersteak, Japans



Rundersteak, Peper



Rundersteak, Piri Piri



Rundersteak, Provencaals



Rundersteak, Smokey BBQ



Soeppakket



Duitse biefstuk



Gehakt half-om-half 500 gram



Gehakt half-om-half 1 kilo



Gekruid gehakt 500 gram



Gekruid gehakt 1 kilo



Rundersaucijzen



Rundergehakt 500 gram



Rundergehakt 1 kilo



Saucijzen 500 gram



Saucijzen 1 kilo



Stroganoffgehakt



Tartaar



Tartaartjes



Verse worst 500 gram



Verse worst 1 kilo



Het betreft alléén de EMTé supermarkten in: Arnemuiden, Bathmen, Emmen, Gilze, ’s Gravenpolder, Harmelen, Hasselt, Hulst, Kapelle, Koudekerke, Middelburg (Magistraat), Oss, Oudenbosch, Oudewater, Putte, Tilburg (Wagnerplein), Veen en Vlissingen.



Klanten die in het bezit zijn van één of meer van deze producten kunnen het terugbrengen en krijgen het aankoopbedrag retour.



