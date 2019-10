Martin Kolff uit Noord-Holland winnaar NK Veiligste Chauffeur 2019

ASSEN - Martin Kolff uit Dirksland mag zich een jaar lang de veiligste chauffeur van Nederland noemen. Kolff kwam zaterdagmiddag op het TT Circuit in Assen als winnaar uit de bus van het NK Veiligste Chauffeur. Aan de competitie namen dit jaar ruim duizend beroepschauffeurs deel.



Kolff was in 2018, bij de eerste editie van het NK Veiligste Chauffeur, al tweede geworden, destijds achter de Fries Johannes Ritsma. ,,Er stond bij mij veel spanning op, maar die is er nu gelukkig af. Ik drink er een colaatje op. Nee, geen alcohol, want ik moet nog naar huis rijden”, sprak de chauffeur, in dienst bij Van Waveren Transport uit Amsterdam, na afloop van de competitie.



Het NK Veiligste Chauffeur maakt dit jaar deel uit van de TVM Awards, het initiatief van TVM verzekeringen ter verbetering van de transportveiligheid. Behalve de eer verdiende Kolff met zijn overwinning een reis voor twee personen naar Brazilië. Daarnaast kreeg hij uit handen van CEO Arjan Bos de TVM Award, een 12,5 kilogram wegende bronzen trofee. Kolff: ,,Die krijgt thuis een prachtig plekje”.



Achter Kolff eindigden Marco Dijkstra uit Leeuwarden (Bakker Transport) en Danny Henskens uit Berhem (Van der Nat Transport) respectievelijk als tweede en derde.



Het NK Veiligste Chauffeur begon 1 juni met een online fase met kennistoetsen en reactietests. Ook werd gedurende een langere periode het rijgedrag gemeten via een mobiele app. De 120 beste chauffeurs streden vervolgens in twee halve finales in Rijssen en Gilze om tien plaatsen in de finale. Tijdens de finale op het TT Circuit gaf een lastige manoeuvreeroefening uiteindelijk de doorslag. Het evenement werd gepresenteerd door tv-presentatrice Hélène Hendriks.



Ridder 2019



Behalve Martin Kolff ontvingen nog twee mensen een TVM Award. Nick van Rijn uit Tuil werd uitgeroepen tot Ridder 2019, een juryprijs voor een chauffeur die dit jaar iets bijzonders heeft gepresteerd op het gebied van verkeersveiligheid. Van Rijn, werkzaam voor Bloemenexpresse De Viersprong uit Kerkdriel, zette eerder dit jaar op de A2 zijn vrachtwagen overdwars om de slachtoffers van een zwaar ongeval te beschermen en ervoor te zorgen dat ook de hulpverleners hun werk veilig konden doen. Van Rijn kreeg de prijs uit handen van juryvoorzitter Fred Teeven, voormalig politicus en tegenwoordig parttime buschauffeur. ,,Ik reageerde instinctief. Ik deed wat ik moest doen”, sprak de winnaar nuchter.



Veilig Transport



De derde TVM Award was bestemd voor een (transport)onderneming die zich inzet voor verkeersveiligheid en daarmee aantoonbaar het verschil weet te maken. Deze prijs ging naar Vrijbloed Transport uit Haarlem. Mathijs Vrijbloed nam trots de Award in ontvangst van juryvoorzitter Frits van Bruggen, directeur van de ANWB. Vrijbloed won de prijs vanwege de jarenlange focus van het bedrijf op veiligheid. Zo zijn hun voertuigen al vele jaren uitgerust met extra sensoren, camera’s en rood-witte kleuren, met daarbij de waarschuwing ‘blijf uit de dode hoek’. Ook gaat het bedrijf actief langs scholen om kinderen bekend te maken met de dode hoek van een vrachtwagen.



Aan het eind van de middag werd het festival op het TT Circuit afgesloten met een optreden van Frans Bauer.



Arjan Bos keek na afloop met een voldaan gevoel terug op de eerste editie van de TVM Awards. Het initiatief werd ondersteund door zes partners: Volvo Trucks Nederland, Continental Benelux, Van Eijck Groep, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Advance Groep en Veilig Verkeer Nederland (VVN).



Arjan Bos: ,,Verkeersveiligheid gaat ons allemaal aan. Daarom is het ook goed dat zes sterke partners ons hebben geholpen dit initiatief van de grond te tillen. Het gaat immers om draagvlak. Hoe meer partijen zich inzetten voor verkeersveiligheid, hoe beter het is voor ons allemaal. Met de TVM Awards willen we een bijdrage leveren om bij alle weggebruikers meer bewustwording te creëren voor veilig rijgedrag. Daarnaast is het een manier om onze waardering te tonen voor alle beroepschauffeurs die op een veilige manier hun vak uitoefenen. Iedere dag weer weten zij op de Nederlandse wegen ongelukken te voorkomen door goed en tijdig te anticiperen, laten we dat vooral niet vergeten.”