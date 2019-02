St. Antonius neemt allernieuwste hart-longmachine in gebruik [VIDEO]

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft – na een lange testperiode - als eerste ziekenhuis in Nederland de allernieuwste hartlongmachine in gebruik genomen. Deze primeur biedt voordelen voor zorgverlener én patiënt.



Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden: https://youtu.be/zpqarwzhyFw



* Op het aangeboden videomateriaal berust copyright van ANP Pers Support. Het videomateriaal mag gratis en rechtenvrij worden geplaatst, gemonteerd en uitgezonden voor redactionele doeleinden in de context van dit onderwerp, zonder verplichte vermelding van de bron ANP Pers Support.