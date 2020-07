Het Nationale Theater aanwezig op Het Nederlands Theaterfestival



De nominaties voor Het Nederlands Theaterfestival zijn bekend gemaakt en Het Nationale Theater is aanwezig! De Gebroeders Leeuwenhart van HNTjong is te zien tijdens het festival en daarnaast is Othello van Daria Bukvić genomineerd door De Nederlandse Toneeljury.



Othello, nog altijd actueel



De voorstelling Othello geregisseerd door Daria Bukvić is genomineerd door de Officiële Juryselectie 2020. De jury zegt hierover: “Regisseur Daria Bukvić weet met Othello het eeuwenoude verhaal van Shakespeare in pulserend tempo van actuele betekenis te voorzien, zonder daarbij in te boeten aan verstilling en verdieping. De voorstelling behandelt een actuele waarheid: racisme bestaat, en mensen met minder privileges moeten harder vechten om het vertrouwen van hun omgeving te winnen.”



Bukvić maakte in 2018 samen met schrijfster Esther Duysker een confronterende bewerking van Othello. Na een succesreeks in de kleine zalen met een nominatie voor Rick Paul van Mulligen kwam deze Othello in 2020 terug met deels een nieuwe cast en een stap naar de grote zaal. In Nederland wordt de klassieker vaak gebracht als een liefdestragedie over wraak en jaloezie, maar Bukvić vraagt zich af: Waarom maakte Shakespeare van Othello bewust een zwarte man? Hoe gaat een witte wereld om met zijn succes? En wat betekent het om de enige zwarte man in een witte wereld te zijn? In de HNTpodcast vertelt Bukvić hier meer over.



De huidige selectie is voortgekomen uit het aanbod dat vóór 1 februari 2020 in première ging. Daarnaast heeft de jury zich voor de selectie van dit jaar niet gehouden aan vaste aantallen en categorieën. Alle voorstellingen zijn naast elkaar gelegd en daar is deze reeks aan uitzonderlijke producties uit voort gekomen.



De Gebroeders Leeuwenhart komt terug



Met uitverkochte zalen toerde De Gebroeders Leeuwenhart vorig seizoen langs de Nederlandse theaters en is nu opgenomen in de selectie van Het Nederlands Theaterfestival. Deze ontroerende voorstelling met o.a. Rick Paul van Mulligen en Teun Luijkx gebaseerd op het boek van Astrid Lindgren onder regie van prijswinnend regisseur Casper Vandeputte zal te zien zijn op 10 & 11 september in het nieuwe Theater van de Krakeling en speelt daarna in De Koninklijke Schouwburg in Den Haag op 12 & 13 september. De laatste voorstelling is op 16 september 2020 te zien in de Stadsschouwburg Utrecht.



Astrid Lindgren schreef de indrukwekkende jeugdroman De Gebroeders Leeuwenhart in 1973. Ze wilde kinderen troosten met dit verhaal. En dat is gelukt. Bijna vijftig jaar later is het voor veel mensen nog steeds het mooiste kinderboek dat ze ooit lazen. Je ziet dit avontuurlijke verhaal over dood, liefde en moed nu opnieuw in het theater.



De Nederlandse Toneeljury 2019/2020 bestaat uit:



Hadassah de Boer (voorzitter), presentatrice | Rehana Ganga, Programmamaker HNT, Den Haag | Sander Janssens, Theaterjournalist voor NRC en Theaterkrant | Christiaan Mooij, Artistiek Coördinator Meervaart, Regisseur | Fabian Pikula, Programmeur Chassé Theater | Marijke Schaap, dramaturg en Saskia Tilanus, programmeur Stadsschouwburg Utrecht.