Daan Lammers nieuwe voorzitter Jong Management | VNO NCW

Daan Lammers (35) is met ingang van 6 oktober 2018 de nieuwe voorzitter van Jong Management. De Eindhovense ondernemer nam vandaag op het jaarlijkse verenigingscongres in Breda de voorzittershamer over van Julius Kousbroek, die na zeven jaar terugtreedt uit het bestuur.



De geboren Eindhovenaar is de ondernemer achter het succesvolle internationale internetbureau Laméco met vestigingen in Eindhoven en Kaapstad. Daan is meervoudig winnaar van de FD Gazelle Award en in 2007 door Sprout al benoemd tot een van de meest veelbelovende jonge ondernemers. Naast ondernemer is Daan gastdocent bij Fontys Hogeschool en zeiler op Europees topniveau. In juli 2019 zal hij deelnemen aan de EK zeilen in de 18ft klasse in Italië.



Een bruggenbouwer en echte teamplayer, zo typeert Tessa Ruijgrok, voorzitter van de selectiecommissie en vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur, de kersverse voorzitter. ‘Daan is met zijn ondernemerschap, ambitie, innovatievermogen en maatschappelijke betrokkenheid een waardig voorman voor onze vereniging en een inspiratie voor velen’.



Voorzitter Daan Lammers: ‘Jong Management is voor mij geen netwerkclubje, maar wel het allerbeste netwerk waar je als jonge ondernemer of manager lid van kan zijn. Mijn hoofddoel wordt het verder ontwikkelen van de zichtbaarheid van de vereniging en het vergroten van onze bekendheid in de doelgroep. Daarnaast ga ik mij inzetten om de verbinding met de landelijke en regionale verenigingen van VNO-NCW en MKB-Nederland verder gestalte te geven.’



Over Jong Management | VNO NCW



Jong Management (JM) is een zelfstandige vereniging, gelieerd aan VNO-NCW, die zich richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar binnen marktgerichte ondernemingen en organisaties. Leden van JM vervullen een leidinggevende functie en zijn (mede-) verantwoordelijk voor het beleid in hun bedrijf. Door vele jaarlijkse activiteiten komen zij in contact met elkaar en vormen een hecht netwerk. JM heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis en inzicht te verwerven op sociaal-economisch en managementgebied en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten.