Start laatste fase renovatie winkelcentrum Middenhoven in Amstelveen

26 februari 2018 – In Amstelveen is door Hoorne Vastgoed de renovatie van winkelcentrum Middenhoven vrijwel voltooid. De entrees en de passage zijn vernieuwd, de Albert Heijn is vergroot en er is een Action van 1.000 m² toegevoegd. De buitenschil van het uit de jaren 90 stammende winkelcentrum kreeg nieuw metselwerk. Inmiddels is begonnen met de laatste fase van de grootschalige renovatie. Die voorziet in de ombouw van kantoorruimte boven de winkels tot 16 huurappartementen en het afronden van de hoofdentree van het winkelcentrum.



Winkelcentrum Middenhoven vervult van oudsher een belangrijke rol voor de omliggende wijken. Behalve de Action zijn er ook een Kruidvat, Primera en diverse andere winkels gevestigd. Doordat de renovatie in fases werd uitgevoerd, bleef het 3.500 m² grote winkelcentrum tijdens de werkzaamheden gewoon geopend voor het publiek.



Dankzij de vernieuwing is winkelcentrum Middenhoven weer volledig toekomstbestendig en qua ‘look & feel’ passend bij deze tijd. Hoorne Vastgoed richt zich nu op de transformatie van kantoorruimtes boven de winkels tot 16 luxe huurappartementen. Naar verwachting is die ombouw eind 2019 gereed. Dan zal ook de aanleg van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Middenhoven gereed zijn. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Amstelveen.