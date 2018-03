Sandera Krol stopt na zeven jaar als hoofdredacteur van Vriendin en Santé. Daarmee komt er een einde aan haar dienstverband bij Audax Publishing. Het besluit over haar vertrek is gezamenlijk en in goed overleg genomen. Krol trad aan kort nadat Vriendin en Santé in een oplagedaling terechtkwamen. Met haar inzet wist ze in een dalende markt de oplages van beide titels te stabiliseren. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt als hoofdredacteur.