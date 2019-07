De Hollandse Fotoprijs voor jong fotografietalent is terug

De Hollandse Fotoprijs is voor het tweede jaar op rij van start gegaan: de prijs voor het beste fotoverhaal. Deze aanmoedigingsprijs voor jonge fotografen is een initiatief van fotobureau Hollandse Hoogte samen met exclusieve mediapartner LINDA.nl. De inschrijving start op 4 juli en sluit op 30 september 2019 om 23.59 uur.



Fotografietalent tussen 18 en 35 jaar kan meedoen door een fotoverhaal met thema ‘Nederland’ in te sturen. Een jury bepaalt de winnaar. Deelnemers hoeven geen professioneel fotograaf te zijn.



Eén winnaar, drie prijzen



De winnaar van De Hollandse Fotoprijs krijgt een vrij te besteden geldbedrag van € 2.000,-. Daarnaast wordt het ingezonden verhaal gepubliceerd op LINDA.nl. Ook wordt de winnaar een jaar lang vertegenwoordigd door Hollandse Hoogte. In dat jaar maakt de winnaar onder begeleiding een nieuwe fotoserie.



In 2018 won Folkert Koelewijn met zijn serie ‘Paarse krokodillen bestaan niet’. Folkert is dit jaar deel van de jury, samen met fotograaf Anne-Claire de Breij, vormgever SYB, fotoredacteur ANP-Hollandse Hoogte Pelin Tatli en marketing coördinator ANP-Hollandse Hoogte Nana van Dijk.



http://dehollandsefotoprijs.nl/



https://www.linda.nl/