76% van de Nederlanders vindt dat arts ‘natuur’ mag voorschrijven

Driekwart (76%) van de Nederlanders vindt dat artsen natuurbezoek mogen voorschrijven als medisch advies, als is aangetoond dat dit helpt bij bepaalde klachten. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar (voorheen TNS NIPO) in opdracht van IVN Natuureducatie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat natuur bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van onder andere obesitas, burn-out klachten, infecties en ontstekingen. Meer dan de helft (52%) van de respondenten geeft aan, nu ze dit weten, vaker de natuur in te willen gaan. Momenteel mogen alleen artsen in Schotland natuur voorschrijven als medicijn. Sinds 2018 hebben dokters daar een lijst met activiteiten die ze hun patiënten kunnen geven bij bepaalde medische klachten.



120 minuten

Uit recent Brits onderzoek is gebleken dat mensen die minstens 120 minuten per week in de natuur doorbrengen aangeven dat ze gelukkiger zijn. Driekwart (75%) van de Nederlanders haalt deze norm niet. Gemiddeld besteden Nederlanders 115 minuten per week in de natuur, maar de leeftijdscategorie 18 tot 54 jaar blijft steken op 1 uur en 37 minuten. Annemijn van Hilten van IVN: “Nederlanders tot 34 jaar halen net 80 minuten. Dat lijkt misschien best positief en maar een half uur tekort. Alleen uit het Britse onderzoek blijkt juist dat de effecten pas optimaal zijn bij 120 minuten. Boven de twee uur gaat het gelukscijfer van mensen eigenlijk niet meer omhoog, maar bij minder minuten geven mensen hun leven een lager cijfer. Dat extra half uurtje is dus erg belangrijk.”



De #2uurnatuur Challenge!

Om te zorgen dat alle Nederlanders wekelijks de norm van 120 minuten in de natuur halen start IVN 1 oktober met de #2uurnatuur Challenge. Deelnemers krijgen de hele maand e-mails met daarin verschillende opdrachten. Annemijn van Hilten: “De challenges variëren van een fotografie-opdracht, “paddotrips” en lokale wildlife spotten. Doordat de opdrachten laagdrempelig zijn en vaak in zowel natuurgebieden als stadsparken uitgevoerd kunnen worden, kan iedereen meedoen. Ook zijn er wekelijks speciale challenges voor kinderen.”



De #2uurnatuur Challenge start in de herfst, omdat mensen in deze maanden minder geneigd zijn naar buiten te gaan. Maar juist in de donkere maanden is het belangrijk dit wel te doen zodat je genoeg vitamine D binnenkrijgt en zo de kans op een herfstdip tegen te gaan. Meedoen kan hier.



Verantwoording onderzoek

IVN gaf opdracht voor het onderzoek om inzicht te krijgen hoeveel tijd mensen in de natuur besteden en of zij op de hoogte zijn van de gezondheidseffecten. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1014 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De steekproef is gehouden onder het NIPObase consumentenpanel.



Met ‘de natuur in’ worden alle manieren van buiten zijn in de vrije tijd in een (stads)park, bos, langs het water, op zee of in weiden of velden bedoeld. Een eigen tuin en sportvelden tellen niet mee.