Weinig kennis over goede verzorging van huisdieren

Tijdens de coronacrisis is er meer vraag ontstaan naar huisdieren. Door onder meer de ‘lock down’ leek de aanschaf van een hond of kat een gewild medicijn tegen eenzaamheid. Maar zijn de nieuwe baasjes wel op de hoogte hoe een hond of kat op een verantwoorde manier moet worden verzorgd? Om basiskennis te meten heeft De Stichting Met dieren meer mens een steekproef gehouden onder volwassenen. De uitkomst van deze steekproef was opvallend. De gemiddelde Nederlander weet weinig over wat er allemaal komt kijken bij het houden en verzorgen van een huisdier. Voor de Stichting een reden te meer om aandacht te vragen voor het educatieve lespakket DierenDiploma voor kinderen van de basisschool, zij zijn tenslotte de huisdierenbezitters van de toekomst!



De steekproef is uitgevoerd door studenten van de Aeres Hogeschool in Dronten onder 140 volwassenen. Vooral vrouwen hebben de enquête beantwoord. Eén van de vragen was hoeveel kattenbakken er nodig zijn als er twee katten in één huishouden aanwezig zijn. Maar liefst 83% van de respondenten weet niet dat het een aanbeveling is, ter voorkoming van plasproblemen, om in dat geval drie kattenbakken te hebben. Een andere vraag was hoe een vreemde hond het beste te benaderen is, een belangrijk gegeven om hondenbeten te voorkomen. Dit soort vragen zitten in het digitale DierenDiploma lespakket.



Dit lespakket voor kinderen uit groep 5 van de basisschool is ontwikkeld om misstanden over de verzorging van huisdieren weg te nemen en kennis over verantwoord huisdierenbezit te verhogen. De secretaris van de Stichting, Pascale Fuchs zegt hierover; “Door kinderen in de leeftijd van 8-9 jaar op een speelse manier iets bij te brengen over hoe je verantwoord omgaat met een huisdier, hopen we dat zowel zij als ook hun ouders hier iets meer over leren”.



Het DierenDiploma bestaat uit een gratis digitaal lespakket, een examen en natuurlijk het diploma. Met een ludieke landelijke campagne wil Stichting Met dieren meer mens basisschoolleerkrachten stimuleren om het educatieve lesmateriaal te gebruiken in hun lessen. Het DierenDiploma lespakket is het hele jaar beschikbaar en kosteloos te volgen via www.dierendiploma.nl. De meeste leerkrachten gebruiken het DierenDiploma voor hun lessen rondom Dierendag (4 oktober).