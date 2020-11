Bekijk het nieuwe leven in Helmond in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 17 november gaat Hannelore o.a. naar De Cacaofabriek en Vlisco in Helmond.



De Cacaofabriek



Een aantal jaren geleden is de ruim 125 jaar oude fabriek veranderd in een culturele hotspot met filmzalen, een concertzaal, expositieruimte, kantoorruimtes en horeca. De directeur van De Cacaofabriek, Jochem Otten, kan hierover enthousiast vertellen. Over het industriële verleden van de fabriek spreekt Hannelore met stadshistoricus Giel van Hooff. En architect Ronald Schleurholts legt uit wat er allemaal bij komt kijken als je een oud en vervallen gebouw wil transformeren tot een modern pand.



Vlisco



Een van de oudste bedrijven in Helmond is Vlisco, waar al ruim 150 jaar katoenen doeken worden geproduceerd met opvallende Afrikaanse prints. Niet voor niets vormen Afrikaanse landen de grootste afzetmarkt voor het bedrijf. Stadshistoricus Giel van Hooff vertelt Hannelore wat voor industriële monumenten er op het bedrijfsterrein staan: de watertoren uit 1884, het ketelhuis dat oorspronkelijk uit 1913 stamt, en een van de eerste betonnen bedrijfsgebouwen uit 1911. Het bedrijf heeft een vrijwillige brandweer en Ingo Kleditz is daar al 45 jaar lid van. Hannelore brengt met Karin van der Heiden een bezoek aan het bedrijfsarchief, waar enorm veel stalen van de gedrukte doeken worden bewaard die in al die jaren zijn geproduceerd.



Rubriek



In deze aflevering over Helmond zijn ook vier andere voorbeelden van industrieel erfgoed te zien: het Industrieel Atrium dat ooit onderdeel was van een garenfabriek, de Helmondse watertoren uit 1948, het postkantoor op de markt uit 1892, en een schoorsteen uit 1912 dat het enige bouwwerk is dat nog herinnert aan steenfabriek De Nijverheid.



Deze aflevering bevat ook een vlog van studenten bouwkunde en architectuur van de TU Eindhoven, over een watertoren ergens in Brabant die een nieuwe bestemming heeft gekregen. Deze keer staat die in Vught.



Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEi en de gemeente Helmond.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, edere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.