'Zorg gaat over meer dan gezondheidsklachten, de vraag is hoe mensen willen leven'

Aanleiding: Het aantal Nederlanders met overgewicht groeit. Dat kan zo niet langer, vinden drie grote zorgverzekeraars | De Volkskrant



Dat de zorg meer over de vraag 'wat vindt u belangrijk?' moet gaan, in plaats van 'wat is uw klacht?', delen we me de zorgverzekeraars. Daarvoor moeten we breder kijken dan alleen preventie. Voorkomen is niet altijd mogelijk, maar dat maakt genezen nog niet altijd wenselijk. Voor goede en toekomstbestendige zorg moeten we in het stelsel meer oog hebben voor wat individuele burgers onder gezondheid verstaan, en wat hun wensen en mogelijkheden zijn.



De vraag wat iemand belangrijk vind vormt het startpunt, het vinden van de ruimte om die wens ook in te vullen vormt het vervolg. Dat vraagt meer flexibiliteit en om een grotere rol voor burgers die zich organiseren, zoals vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, patiënten- en cliëntenorganisaties. En dat vraagt om een brede blik op oplossingen. Het gaat niet alleen om wat wij traditioneel zorg noemen, maar ook om wonen, werken, leren, en recreëren.



Erwin Bleumink is lid van het bestuur van Vilans.