LM Publishers lanceert fotoboek van naoorlogs Curaçao

Bekijk het naoorlogse Curaçao door de lens van een talentvol amateurfotograaf.



Eind juli verschijnt in het Antillen-fonds van de Volendamse uitgever LM Publishers het fotoboek Eddy Wegman Photographs of Post War Curaçao, 1945-1963. Het boek bevat een kleine honderd zwartwit foto's uit de nalatenschap van Eddy Wegman, geselecteerd door zijn dochter Marjon Wegman.



Eddy Wegman (1918-1998) vertrok in september 1945 naar Curaçao, waar hem een baan was aangeboden bij de Shell, als hoofd van de Dienst Magazijnen. Op Curaçao wijdde hij zijn spaarzame vrije tijd voor een groot deel aan het fotograferen.



Wegman won het vertrouwen van de lokale bevolking, wat duidelijk blijkt uit de krachtige portretten die hij gedurende zijn verblijf op Curaçao (1945-1963) maakte. Het opmerkelijke is dat juist in die tijd de bevolking niet gefotografeerd wilde worden vanwege ‘het boze oog’, de lens van de camera die je je ziel kon afpakken. De collectie negatieven die Wegman ons heeft nagelaten is mede daardoor zo bijzonder. Deze toont niet alleen het Curaçao uit die tijd, maar vooral ook de mensen die er toen woonden, naast een enkele verdwaalde Amerikaanse toerist, in hun dagelijkse omgeving.