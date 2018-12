Praxair Europa wordt NIPPON GASES Europe

De Europese industriële gasorganisatie, met uitzondering van Rusland, van het Amerikaanse bedrijf Praxair Inc. werd overgenomen door Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC) en zal hierdoor van naam veranderen in NIPPON GASES Europe.

De medewerkers, het management en de activa die het bedrijf zeer competitief en succesvol maakten, blijven deel uitmaken van het nieuwe bedrijf. De steun van de TNSC groep zal deze competente organisatie alleen nog maar sterker maken.

Nippon Gases is aanwezig in de meest geïndustrialiseerde landen van Europa en telt ongeveer 2.600 medewerker. Ze levert industriële gassen aan meer dan 100.000 klanten, die actief zijn in verschillende sectoren zoals chemie, metaalnijverheid, voeding, elektronica, energie en gezondheidszorg.

Volgens Eduardo Gil, President van Nippon Gases Europe, “wordt TNSC, dankzij de overname van Praxair Europa, deel van de elite in de Europese industriële gassenindustrie. Daarnaast zijn ze één van de vier belangrijkste industriële gasbedrijven in de wereld en reeds zeer goed gepositioneerd in Japan, Zuidoost Azië en de Verenigde Staten. Aangezien de TNSC groep blijft zoeken naar additionele opportuniteiten om te groeien, is deze investering slechts het begin van hun verhaal in Europa.

De toewijding voor veiligheid, conformiteit, het milieu, het talent van de werknemers en de beste dienstverlening naar de klanten past perfect bij de motto van TNSC: “The Gas Professionals”.