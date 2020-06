Zorggroep Noorderboog kiest Pink Elephant als IT-partner

Zorggroep Noorderboog heeft een overeenkomst gesloten met Pink Elephant voor het implementeren en beheren van een nieuwe IT-omgeving. Pink Elephant zal haar Pink365-werkplekconcept invoeren bij Noorderboog. De overeenkomst is voor vier jaar, met optie op verlenging.



Zorggroep Noorderboog heeft 15 locaties in Zuidwest-Drenthe en Noordwest Overijssel. Het hoofdkantoor staat in Meppel. Noorderboog richt zich op verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg voor mensen met lichamelijke- en geheugenproblemen.



Noorderboog was op zoek naar een partner die een nieuw IT-concept zou introduceren en heeft hiervoor Pink Elephant gekozen. Noorderboog zal zelf on-site support, netwerkbeheer en de servicedesk verzorgen. Pink Elephant gaat hierbij tweede en derde lijn ondersteuning bieden. Pink Elephant zal verder een nieuwe werkplek uitrollen bij Noorderboog, gebaseerd op Pink365. Hiermee kunnen de medewerkers van Noorderboog op kantoor, onderweg en op locatie hun werk doen. Pink365 kan op ieder device worden gebruikt en is gebaseerd op Office365 en Embrace Social intranet.



“We waren als Noorderboog op zoek naar een pragmatische en proactieve IT-partner om de volgende stap te maken in onze IT-ontwikkeling. We hebben er het volste vertrouwen in dat we deze met Pink Elephant hebben gevonden” aldus Erwin Duits, Raad van Bestuur Noorderboog. “Omdat we een deel van het werk zelf blijven doen, is goede afstemming van groot belang. Pink Elephant zal daarom een zogenaamde Liaison Officer aanstellen die de dagelijkse coördinatie tussen Noorderboog en Pink gaat verzorgen. Pink Elephant heeft inmiddels een goede naam opgebouwd bij andere zorginstellingen, dus het is wel duidelijk dat ze onze sector goed begrijpen” aldus Duits.



Rob van Rinsum, Directeur van Pink Elephant, is erg blij met de komst van Noorderboog: “We zijn als Pink de afgelopen jaren sterk gegroeid in de Zorgsector, en dan met name in het zogenaamde Care-segment. Noorderboog is hier een schitterende aanvulling op. We merken in de markt dat de goede resultaten die we bij onze andere klanten boeken, helpen met het winnen van nieuwe opdrachten. Erg gaaf om de strategie die we een paar jaar geleden hebben uitgezet zo goed te zien werken in de praktijk” aldus Van Rinsum. Hij sluit af met: “Ook in deze lastige tijd met COVID-19 laat Pink zien sterk door te gaan. We zijn inmiddels al aan de slag voor Noorderboog. Gelukkig kan er veel op afstand worden gedaan, dus het werk gaat gewoon door”