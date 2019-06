Daten via KBO-POCB groot succes: de eerste liefdes zijn een feit

In het voorjaar van 2018 startte seniorenorganisatie KBO-PCOB met een eigen datingsite. Ruim een jaar later zijn er al meer dan 1000 aanmeldingen en zijn vele matches gemaakt. KBO-PCOB is erg blij dat de datingsite een goede manier blijkt te zijn om mensen elkaar te laten vinden.



Graag het leven delen



Directeur Manon Vanderkaa: “Het is prachtig om te zien dat onze datingsite echt in een behoefte voorziet. Juist ook omdat gelijkgestemden elkaar kunnen vinden. Liefde is een gevoel dat je iedereen gunt, ook op latere leeftijd. De datingsite is tegelijkertijd ook een mooi voorbeeld van een manier om eenzaamheid te verminderen. Hier zetten we ons als vereniging ook actief voor in.” Onder alleenstaande senioren is eenzaamheid namelijk een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat van alle 65-plussers ongeveer 52% alleen woont. Van alle 75-plussers is dat nog meer met 65%. Velen van hen geven aan het leven graag met een ander te delen. Dit was de aanleiding voor KBO-PCOB om te starten met de datingsite.



‘De meeste senioren zijn relaxed over het daten, vertelt John Meuffels, oprichter van 50PlusMatch, de samenwerkingspartner van KBO-PCOB. ‘Ze zoeken niet naar perfectie, maar vinden het vooral prettig om op deze manier in contact te komen met gelijkgestemden.’



Ervaringen



Het is voor deelnemers vaak even wennen om op deze manier naar vriendschap of een relatie op zoek te gaan, maar veel mensen zijn ook enthousiast. ‘Ik verwacht niet meteen de perfecte relatie via een datingsite, maar stel dat het mogelijk is iemand te vinden die er echt voor me is’, zo zegt een 66-jarige deelneemster. Een andere deelneemster (64), vertelt: ‘Ik was direct enthousiast en samen met een goede vriendin heb ik een profiel aangemaakt. Meerdere ontmoetingen volgden, tot ik enkele maanden geleden een man heb leren kennen bij wie ik me heel comfortabel voel. Ik ben ineens weer een giebelmeisje van 16. En het is net of wanneer je ouder bent, liefde nog intenser wordt.



Iemand ‘zomaar’ ontmoeten is misschien wel wat iedereen het liefste zou willen, maar een datingsite voorziet wel degelijk in een behoefte. Een mannelijke deelnemer (72) geeft aan: ‘Ook al heb ik een heel actief bestaan in het verenigingsleven, ik ontmoet nooit zomaar iemand. Wat dat betreft ben ik toch blij met die datingsite. Anders had ik vanavond in mijn eentje tv gekeken, nu ga ik eropuit (..). Het klinkt misschien gek, maar ik kijk er echt naar uit mijn leven, al is het maar voor een deel, met iemand door te brengen.’



Workshop



KBO-PCOB organiseert vandaag, in samenwerking met 50PlusMatch en SeniorWeb in het Spoorwegmuseum, een speciale workshop voor mensen die graag wat extra begeleiding willen hebben bij het online daten. Ook kunnen er profielfoto’s worden gemaakt. Door grote belangstelling was de workshop als snel volgeboekt.



Veilig



De datingsite van KBO-PCOB, onderdeel van 50plusmatch.nl, (www.50plusmatch.nl/kbo-pcob.nl), is een van de veiligste sites in Nederland. De site is onder meer als beste getest door Vara’s Kassa!, heeft het Keurmerk Veilig Daten en het Thuiswinkel Waarborg keurmerk. Hierdoor zijn privacy en veiligheid gewaarborgd.