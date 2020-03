Kindermuziekweek klinkt online van 27 maart tot 6 april 2020

De tweede landelijke Kindermuziekweek 2020 is een evenement dat wél doorgaat! Vanaf 27 maart tot en met 5 april 2020 kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar genieten van allerlei soorten muziek, maar nu online. Want muziek verbindt, juist nu!



Een dikke week doordrenkt van muziek voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Muziek zelf maken of liever alleen luisteren? Kinderen mogen zelf kiezen! Iedere dag is er keuze voor activiteiten uit een boordevol programma dat is samengesteld met onze deelnemers en ambassadeurs! Een optreden bijwonen van Dirk Scheele via de live stream, lekker dansen met de Dons-band, meedoen aan de dag-contest of live vragen stellen aan één van onze ambassadeurs? Het kan allemaal! Bezoek onze website voor het hele programma: www.kindermuziekweek.nl



Kindermuziekweek



In 2019 heeft een aantal grote Nederlandse organisaties uit de muzieksector de krachten gebundeld om een gezamenlijke droom te realiseren: een landelijke jaarlijks terugkerende Kindermuziekweek. Het doel? Alle kinderen uit Nederland van 0 tot 12 jaar laten genieten van het maken en het luisteren naar live muziek.



Na een succesvolle eerste editie waarbij partners uit het hele land zich aansloten is het 27 maart 2020 tijd voor de tweede editie. Alleen is deze dit jaar geheel digitaal.



Hoe werkt het?



Op onze website www.kindermuziekweek.nl staat een programma in de vorm van een blokkenschema. Dit kun je printen zodat je weet wat er op iedere dag te doen is. Via onze facebook- en instagrampagina /kindermuziekweek verwijzen we je iedere dag door naar alle muziekactiviteiten van die dag. Doe mee! Je kunt luisteren, je kunt meedoen, er zijn leuke wedstrijden, maar geniet vooral van alle soorten muziek die voorbij komen!



“Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met muziek”



Dat muziek voor kinderen zo belangrijk is onderstreept ook programmamaker en presentatrice Evelien Bosch, één van de landelijke ambassadeurs van de Kindermuziekweek: “Je laten meenemen door de muziek, samen dansen en genieten. Muziek is een verrijking van het leven en als ambassadeur van de kindermuziekweek zet ik me er graag voor in om zoveel mogelijk kinderen met muziek in aanraking te laten komen.”