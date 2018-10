Enermatics: solide fundament onder energieafspraken

16 oktober 2018 - Enermatics heeft het Certificaat Energieprestatie Monitoring Norm verkregen. Daarmee hoort Enermatics in Nederland tot de voorlopers op het gebied van energieprestatiemeting. Het bedrijf ontzorgt woningcorporaties, bouwers en installateurs met E-Control, geïntegreerde monitoring voor energiezuinige woningen. De certificering betekent een versnelling voor duurzaam wonen. “Na hard werken is er nu een meetmethode waar iedereen vertrouwen in heeft, en waarin alle onderdelen van meten, data verzamelen en weergeven solide zijn geregeld”, aldus Jeroen Wijnen, CEO van Enermatics.



De certificering betekent dat Enermatics een stevig fundament kan aanbrengen onder alle afspraken over energieprestaties tussen huurders, woonconsumenten, woningbouwcorporaties, bouwers en installateurs. Jeroen Wijnen: “Meten, data analyseren en interpreteren doen we in de energiewereld natuurlijk al langer dan vandaag. Maar nu heeft de energiewereld de meetmethode waar alle betrokken partijen vertrouwen in hebben.” Woningcorporaties kunnen er zeker van zijn dat ze op een uniforme manier de juiste, gevalideerde data binnenhalen. De Energieprestatievergoeding (EPV) kan zonder onzekerheden worden geïncasseerd. Bouwers kunnen nu een genormeerde oplossing voor energieprestatiemeting aanbieden. Installateurs kunnen makkelijker garanties geven over energieprestaties, en bovendien ontstaan er interessante ingangen voor slimmer onderhoud.



Bijvangst



Enermatics is zelf een van de partijen die heeft mee-ontwikkeld aan de certificering. Het bedrijf zIt aan de ontwikkeltafels bij De Stroomversnelling, de brede coalitie van marktpartijen die versnelling brengt in de energietransitie. ”Dat meedenken leverde Enermatics veel ‘bijvangst’ op kennisgebied. De ontwikkeling was een intensief proces waarbij alle kanten van meten, data verzamelen en visualiseren tot en met privacy en security aan bod kwamen. Jeroen Wijnen: “Het was een enerverend proces, dat ons tegelijk weer allerlei nieuwe inzichten en ontwikkelrichten bracht. Het draagt eraan bij dat we steeds vaker als kennispartner aanschuiven bij ambitieuze plannen in de energietransitie.”