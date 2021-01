Amazon opent een nieuw delivery station in Rozenburg-Schiphol en zorgt daarmee voor een snelle en betrouwbare aflevering die klanten van Amazon waarderen en vertrouwen.



Amsterdam 26 Januari 2020: Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van klanten en tevens om capaciteit en flexibiliteit toe te voegen aan het aflevernetwerk, zal Amazon in Nederland een eigen delivery station openen en gaan werken met kleine en middelgrote zelfstandige lokale koeriersbedrijven naast de bestaande transportpartners.



Pakketten worden vanaf bestaande Europese magazijnen en sorteercentra van Amazon, in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, naar het delivery station verzonden en daar in bestelauto’s geladen om dan te worden bezorgd bij klanten in Amsterdam en omgeving.



Komende zomer zal Amazon zo'n 200 directe arbeidsplaatsen creëren bij het delivery station van 8500 m². Daarnaast zullen zo'n 450 bezorgers die voor onafhankelijke koeriersbedrijven werken pakjes ophalen bij het delivery station om ze dezelfde dag nog af te leveren aan klanten van Amazon.



"Vanaf het moment dat Amazon Nederlandse klanten bedient, heeft het bedrijf een uitstekende relatie opgebouwd met de Nederlandse vervoerders en zal ook in de toekomst nauw met hen blijven samenwerken. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van klanten en om extra capaciteit en flexibiliteit toe te voegen aan het aflevernetwerk, zet Amazon nu ook een eigen delivery station op in Rozenburg-Schiphol", aldus Robert Viegers, Vicepresident Amazon Logistics Duitsland, Oostenrijk en Nederland.



Amazon blijft investeren in haar transportinfrastructuur en in andere innovatieve manieren om de capaciteit van haar afleverketen uit te breiden zodat klanten kunnen profiteren van een nog snellere en milieuvriendelijkere bezorging. Het bedrijf vernieuwt bovendien haar oplossingen voor de last mile delivery om de ervaring van klanten, werknemers en het milieu te verbeteren. Klanten profiteren van aflevering op een veilige locatie, van Map Tracking zodat ze kunnen zien hoeveel haltes de bezorger aandoet voordat hun bestelling wordt geleverd en van Photo on Delivery dat toont dat hun pakket veilig is afgeleverd, en waar het is afgeleverd. Technologische ontwikkelingen zoals intelligente routeplanning en elektrische bestelauto’s ondersteunen zowel de koeriers die pakketten op zo efficiënt mogelijke wijze bij de klanten te bezorgen, als de medewerkers in het bezorgstation en reduceren tegelijkertijd CO2 uitstoot.



Voor High Res beeldmateriaal: https://press.bobbery.amsterdam/s/IQUBRYM2V5pnUDdd...