Fitbit ondersteunt ex-coronapatiënten bij nazorg thuis

Utrecht 20 november – eHealth innovatiebedrijf Medicine Men heeft haar Emma platform geschikt gemaakt voor ex-coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis thuis of bij familie in nazorg gaan. Ziekenhuis of huisarts en fysiotherapeut kunnen hiermee patiënten op afstand monitoren en coachen.



“Neem als het kan je moeder in huis, want daarmee maken we bedden leeg.” Die oproep deed afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC Joachim Aerts eerder deze week aan naasten van coronapatiënten. Het bedrijf Medicine Men ontwikkelde een hulpmiddel waarmee meerdere zorgverleners virtueel rondom de patiënt kunnen staan. Nu zet het bedrijf het ook in bij de nazorg van ex-coronapatienten.



Een belangrijk onderdeel van het hulpmiddel is een Fitbit smartwatch met speciaal door Medicine Men geschreven software. Revaliderende patiënten dragen het horloge dag- en nacht. De smartwatch meet o.a. activiteit, slaapkwaliteit en zuurstofsaturatie tijdens slaap en geeft deze door aan zorgverleners.



Na ontslag uit het ziekenhuis volgt bij veel ex-coronapatienten een lange periode van herstel. Zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, kunnen hun patiënt nu op afstand te coachen, o.a. met de fitbit, maar ook met weegschaal, zuurstofsaturatiemeter of bloeddrukmeter. Met automatische vragenlijsten op de Emma app krijgen zij steeds een nauwkeurig beeld van de toestand van de patiënt. Directe familie krijgt die informatie ook, zodat ook zij actief kunnen ondersteunen.



Oscar van Dijk, directeur van Medicine Men: “We hebben Emma zo ontwikkeld, dat patiënten alle zorgverleners en familieleden kunnen aansluiten. Ze krijgen allemaal dezelfde real-time informatie en kunnen zo hun ouder of geliefde beter ondersteunen. Zorg op afstand is vele malen goedkoper dan ziekenhuisrevalidatie. Bovendien wordt zo broodnodige beddencapaciteit uitgespaard”



Medicine Men ontwikkelde het gedeelte om meer te gaan bewegen, de Emma Activity coach, oorspronkelijk voor COPD patiënten. Afstudeerder Inge Peters van FysioHolland deed eerder dit jaar onderzoek onder twee groepen COPD patiënten; één groep met ondersteuning van een fysiotherapeut, de ander met ondersteuning van een door Medicine Men ontwikkeld AI coaching algoritme. Beide groepen vertoonden in een periode van drie maanden een significante verbetering, de groep met fysiotherapeut zelfs bijna 880 stappen per dag.



Het Emma platform wordt ingezet bij ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapiepraktijken voor zorg op afstand van o.a. COPD longaanvalmanagement, vermindering van sedentair gedrag, diagnostisch bloeddrukmeten, diabetesmanagement, mentale zorg, medicatiemanagement, hartfalen, oncologische zorg, obesitas en afvallen.



https://medicinemen.eu