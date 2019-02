Saman Amini te gast in podcast De Correspondent

Saman Amini is op zondag 10 maart om 13.00 uur te eerste gast van de live podcast van Lex Bohlmeijer (De Correspondent) in het Haagse Theater aan het Spui. “Ik kijk er naar uit om dit muzikale talent, en één van de spannendste acteurs van Nederland te interviewen”, zegt Bohlmeijer.



Het live radioprogramma wordt opgenomen in aanwezigheid van publiek. De theaterzaal is enigszins verduisterd en wordt langzaam verlicht. “Dit is een bewuste keuze, zodat de focus geheel op het luisteren ligt”, legt Bohlmeijer uit. Hij is correspondent goede gesprekken bij De Correspondent. In zijn podcast gaat hij in gesprek met mensen uit de politiek, kunsten, journalistiek en wetenschap, die een bijzonder en vaak onbekend verhaal hebben. Bohlmeijer: “Ik vind luisteren een wondermooi ding. Het wordt heel erg veronachtzaamd. We willen allemaal praten, praten, praten. Ik heb het idee dat ieder mens het fijn vindt om waargenomen te worden door iemand anders. Dat is een soort mensenrecht. Luisteren is een actieve bezigheid.” Hij werkt sinds 1988 voor de radio als documentairemaker en presentator, onder andere bij het programma Casa Luna (NCRV) en bij Radio 4. Daarnaast schrijft Bohlmeijer teksten voor theater en is hij dramaturg.



Unieke samenwerking



De Correspondent en Het Nationale Theater zien verwantschap in de manier waarop zij verhalen vertellen over de wereld en waarbij niet de waan van de dag het uitgangspunt is, maar het grotere verhaal dat hieraan ten grondslag ligt. Om die reden worden twee verschillende podcastseries gepresenteerd in Het Nationale Theater: De Rudi & Freddie Show (20 april 2019) en Goede Gesprekken onder leiding van Lex Bohlmeijer (10 maart en 26 mei). "De live podcasts dragen bij aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief aanbod in het theater, de podcasts van de Correspondent passen bovendien naadloos bij de thema’s en onderwerpen die wij in onze voorstellingen aansnijden", zegt Cees Debets, directeur Theater van Het Nationale Theater.



