Chatbot Nina helpt 200.000 eindexamenleerlingen slagen

Meer dan 200.000 examenleerlingen zitten op dit moment in onzekerheid en spanning. Nu de scholen dicht zijn en de eindexamenleerlingen voornamelijk zijn aangewezen op zelfstudie, lanceert Examenbundel 'chatbot Nina’ op zekerslagen.nu. Chatbot Nina helpt en adviseert leerlingen, docenten en ouders over hoe examenkandidaten zich ondanks de coronacrisis het beste kunnen voorbereiden op de naderende eindexamens.



‘Volgens scholierencomité LAKS heeft bijna driekwart van de leerlingen op dit moment extra zorgen over examens. En bijna de helft is bang voor een achterstand door de crisis. Tegelijkertijd is er onzekerheid over het lesgeven op afstand, wat momenteel massaal door de middelbare scholen georganiseerd wordt. Met chatbot Nina willen we docenten en leerlingen zoveel mogelijk helpen en inspireren bij deze nieuwe vorm van thuis studeren voor het eindexamen’, zegt Sjanne de Haan, verantwoordelijk voor o.a. Examenbundel, Samengevat en andere initiatieven van Examenvoorbereiding. ‘Deze situatie dwingt leerlingen ertoe om op zoek te gaan naar nieuwe manieren van leren voor je examens. Chatbot Nina is daar een goed hulpmiddel bij.’



Vraag Nina



Chatbot Nina is vernoemd naar examen-vlogster Nina, die voor Examenbundel filmpjes voor andere examenleerlingen maakt. De chatbot beantwoordt vragen van leerlingen, docenten en ouders over leren, lesgeven en studiebegeleiding. De chatbot geeft direct een antwoord op maat. ‘Ik leer altijd heel hard, maar ik haal geen goeie cijfers, wat kan ik doen?’, zou een leerling aan Nina kunnen vragen. Voor docenten geeft Nina antwoord op vragen als ‘Hoe geef ik goed les op afstand?’ en ‘Hoe hou ik mijn leerlingen gemotiveerd als ze thuiszitten?’. Nina kan algemene vragen over examenvoorbereiding beantwoorden, maar ook vragen rond corona en de eindexamens. ‘Juist in deze bizarre periode kunnen eindexamenleerlingen wel wat extra coaching gebruiken. Voor je eindexamen leren doe je namelijk niet alléén. Interactie is ontzettend belangrijk. Als jij je klasgenoten en docenten niet meer op school ziet, komt alles opeens op jezelf neer. Dat is lastig!’ aldus Eva Gadet, afgestudeerd neurobioloog en auteur van 'Zeker Slagen'.



Expert in examenvoorbereiding



ThiemeMeulenhoff maakt zich als uitgever voor het 41e jaar hard voor de juiste examen-voorbereiding. Daar is inmiddels een expertise uit voortgekomen. De uitgever biedt een breed scala aan instrumenten voor een optimale examenvoorbereiding. Naast de bekende Examenbundels, Samengevat en Examenidioom bracht ThiemeMeulenhoff in 2019 ‘Zeker Slagen’ uit. Dit zelfhulpboek helpt leerlingen onder andere hoe te leren, hoe te plannen, hoe optimaal punten te scoren op het eindexamen en hoe je om gaat met alle afleidingen van deze tijd.



Over ThiemeMeulenhoff



ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.