Ronald McDonald Huis Friesland sluit deuren

Vraag naar logeermogelijkheid naast MCL loopt terug



Ronald McDonald Huis Friesland sluit per 1 november 2018 zijn deuren. Het logeerhuis voor ouders en broertjes en zusjes van zieke kinderen naast het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zag de laatste jaren de vraag naar overnachtingen teruglopen. “De zorg verandert en daar passen wij ons aanbod op aan.”



“Ronald McDonald Huis Friesland was de afgelopen 14 jaar voor vele ouders een essentiële plek vlakbij hun zieke kind”, zegt voorzitter van Stichting Ronald McDonald Huis Friesland Winferd Madlener. “Een plek waar ze zich konden terugtrekken en opladen en waar ook broertjes en zusjes welkom waren. Maar het zorglandschap is continu in beweging en daarmee verandert ook de vraag. Het Ronald McDonald Kinderfonds is met haar Huizen en Huiskamers daar waar de vraag het grootst is. Op basis van dit uitgangspunt past het Kinderfonds haar aanbod waar nodig aan. De bezetting van het Huis in Leeuwarden is de afgelopen vier jaar gehalveerd en zal, zo blijkt uit onderzoek, nog verder dalen. Daarom sluit Ronald McDonald Huis Friesland per 1 november zijn deuren.”



Veel waardering voor vrijwilligers



Ronald McDonald Huis Friesland telt zeven gastenkamers en er werken twee betaalde krachten. Het Huis drijft voornamelijk op een grote groep vrijwilligers en wordt mogelijk gemaakt door trouwe sponsors en donateurs. “We zijn onze vrijwilligers, sponsoren en donateurs enorm dankbaar”, licht Madlener toe. “Zij hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor gezinnen met een ziek kind.” Ouders met een ziek kind kunnen vanaf 1 november gebruikmaken van de rooming in faciliteiten en de familiekamers van het MCL, zodat zij toch dicht bij hun zieke kind kunnen zijn.



Zorgvuldig besluit



De beslissing om het Huis te sluiten is zorgvuldig genomen, benadrukt de voorzitter. “We hebben het onafhankelijke onderzoekbureau PTG gevraagd om andere scenario’s te onderzoeken. Maar de verwachting is dat het aantal mensen dat gebruikmaakt van de faciliteiten van het Ronald McDonald Huis hier in Leeuwarden alleen maar verder zal afnemen.” Dit komt deels doordat er minder kinderen worden geboren in Friesland en door ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals een kortere opnameduur en centralisering van de zorg.



Vakantiehuis De Hoeve blijft open



De Hoeve, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds in Beetsterzwaag, blijft gewoon open, omdat dit nog steeds in een duidelijke en groeiende behoefte voorziet voor gezinnen met een zorgintensief kind.