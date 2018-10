Venduehuis Den Haag opent tweede vestiging

Vanaf 1 oktober 2018 heeft het Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage een tweede vestiging aan de Oder 18 in het Forepark in Den Haag. De online Vendue Next Door veilingen worden verplaatst naar deze nieuwe vestiging, zodat de high-end kunst en antiek meer ruimte en aandacht krijgen in de bestaande vestiging aan de Nobelstraat. Het doel is om zowel de kwaliteit van de zaalveilingen als de logistieke processen structureel naar een hoger niveau te brengen.



Veilinggoederen met een beperkte waarde, de zogenoemde boedelgoederen met een waarde vanaf zo’n 25 euro, worden vanaf 1 januari 2019 uitsluitend online aangeboden en geveild. In de Nobelstraat 5 zal vanaf dan uitsluitend de betere kwaliteit kunst en antiek, zoals Aziatica, porselein, juwelen, zilver, boeken en prenten, worden aangeboden.



Met de komst van de nieuwe vestiging aan de Oder gaat de wens in vervulling de logistieke processen van het Venduehuis verder te optimaliseren. De aan- en afvoer van goederen in de Nobelstraat zorgt immers regelmatig voor verkeersproblemen en de verwachting is dat de bereikbaarheid van het centrum van Den Haag er in de komende jaren zeker niet op vooruit gaat. De aanvoer van boedelgoederen gaat daarom vooral via de nieuwe vestiging. Aan de Oder is voldoende gratis parkeergelegenheid en tevens is er de mogelijkheid om bestelwagens en auto’s overdekt te laten laden en lossen. Voor het vervoer van goederen tussen de beide vestigingen heeft het Venduehuis inmiddels een 100% elektrische bestelwagen aangeschaft.



De veilingen die in de Nobelstraat worden georganiseerd blijven vergezeld gaan van de bekende kijkdagen. Vanuit de Oder eindigt iedere eerste maandag van de maand een Vendue Next Door veiling. Op de zaterdagmiddagen voorafgaand aan de afloop van de veiling is er gelegenheid de veilinggoederen daar te bekijken.



Taxatie van alle kunst en antiek blijft uitsluitend mogelijk in de Nobelstraat. De Oder wordt bemand door huidige werknemers uit de Nobelstraat. De vestiging aan de Oder is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.