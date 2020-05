Het nieuwe live: optreden via video verbinding

Er gloort langzaam weer wat licht in de Corona tunnel waar we met z’n allen inzitten. Ondanks dat we gaan versoepelen zullen toch veel artiesten de komende maanden nog nauwelijks publieke live optredens hebben. Dit voorspelt ShowBird.com, het grootste boekingsplatform voor live entertainment van NL.



Het online platform waarop meer dan 8000 artiesten zichzelf presenteren, heeft daarom een nieuw act portaal geïntroduceerd: acts die op afstand (live via persoonlijke video bel verbinding) kunnen worden uitgevoerd. ( https:/showbird.com/nl/corona-optredens-vanuit-huis )



Op basis van de eerste reacties verwacht ShowBird dat deze nieuwe vorm van live optreden ook na de Corona crisis bestaansrecht heeft. “Zo’n optreden is net iets anders dan een ‘gewone’ live performance. Vaak iets korter, voordeliger geprijsd, maar ook persoonlijker dan een publiek optreden.” aldus ShowBird CEO Hassan Tagi.



Aan huis gekluisterde klanten kunnen zichzelf, familie of vrienden zo’n live optreden cadeau doen. `Denk daarbij aan een muzikant die de favoriete nummers van je partner live zingt. Of een interactieve goochelvoorstelling voor de verjaardag van je kind. Of een workshop buikdansen voor de medewerkers van je bedrijf. Er is via dit medium ontzettend veel mogelijk!



Entertainers houden zich tijdens de intelligente lockdown vooral bezig met goodwill optredens-op-afstand en gratis livestreams op social media. Dit levert nauwelijks inkomsten op en artiesten hebben het zwaar tijdens de Corona crisis. Vaak worden juist tijdens een crisis de beste nieuwe concepten bedacht. Daarom biedt het video-bel initiatief van ShowBird ( https://showbird.com/nl/boek-video-call-optredens ) een interessant alternatief. Deze manier van live performen zou wel eens een permanente plek in de entertainment branche kunnen verwerven.



Over ShowBird



ShowBird.com ( https://showbird.com ) is het grootste boekingsplatform voor live entertainment in Nederland en België. Artiesten presenteren via het platform meer dan 8000 acts in 45 categorieën (o.a. bands, zangers, dj’s, goochelaars, clowns, look-a-likes, sprekers, sneltekenaars en workshops). Voor ieder budget en voor elke gelegenheid, zowel zakelijk als privé. Klanten kunnen gemakkelijk de ideale act voor hun event vinden en boeken. De klant heeft direct contact met de artiest zelf. Daarmee biedt ShowBird een laagste-prijs-garantie. De inhuur van artiesten wordt dankzij het platform heel transparant en eenvoudig.