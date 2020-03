Scholen en Uitgeverij Deviant vullen samen online afstandsonderwijs in

Zoals verwacht is de schoolsluiting definitief. Uitgeverij Deviant staat klaar om het onderwijs voor leerlingen en studenten in het mbo, PrO, vso, vmbo en po online mogelijk te maken. De uitgeverij is inmiddels met scholen in contact en denkt per school mee in het bieden van een juiste oplossing voor de invulling van hun onderwijs.



Continuïteit in het lesprogramma



Studenten en leerlingen kunnen vanaf vandaag kosteloos tot het einde van dit schooljaar thuis aan de slag met de online lesmaterialen van de uitgeverij. Hierdoor is er in deze bijzondere situatie toch continuïteit in het lesprogramma en kan de studieachterstand van leerlingen en studenten beperkt blijven.



Technische en didactische online ondersteuning



Docenten die de komende weken aan de slag gaan met het online lesmateriaal van de uitgeverij krijgen daarbij technische en didactische ondersteuning. Tijdens online instructiebijeenkomsten raken docenten snel bekend met de werking van het lesmateriaal en ervaren zij hoe ze op afstand de studievoortgang kunnen bijsturen. Vakvoorlichters zullen klaarstaan om docenten didactisch te ondersteunen.



Online afstandsonderwijs voor iedereen



Docenten uit alle onderwijssectoren kunnen kosteloos gebruikmaken van het aanbod, ook als hun leerlingen of studenten nu nog geen online lesmateriaal van Uitgeverij Deviant gebruiken. Zij nemen contact op door een e-mail te sturen naar servicedesk@uitgeverij-deviant.nl.