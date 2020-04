Het Nationale Theater viert 75 jaar vrijheid met verhalen van toen voor nu



75 jaar vrijheid, wat betekent dat in het licht van de ervaringen die de oorlogsjaren met zich meebrachten?



Voor het zesde jaar interviewt Het Nationale Theater ‘de laatste getuigen’, mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Zeven Hagenaars vertellen wat hen is overkomen, maar de herinneringen aan armoe en honger, angst, geweld of eenzaamheid houden niet op als de bezetting voorbij is. En wat is dan vrijheid?



Op 4 mei eert Het Nationale Theater de Nationale Herdenking met verhalen van mensen uit de stad die de oorlog hebben meegemaakt.



Verbinding met het publiek



Voorgaande edities van De Laatste Getuigen vonden plaats in een volle zaal in de Koninklijke Schouwburg. Acteurs lazen op het toneel persoonlijke verhalen voor van ooggetuigen. In het bijzijn van de laatste getuigen zelf. In het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren, moeten we nu op een andere manier herdenken. Daarom maakt Het Nationale Theater in samenwerking met Omroep West een documentaire die op 4 mei na de twee minuten stilte via verschillende kanalen getoond wordt. Onder anderen via een livestream evenement op facebook. HNTeducatie ontwikkelde een tafelkleed met een route van oorlogsverhalen. Het Nationale Theater hoopt op deze manier ook van 4 mei 2020 een memorabel verbindingsmoment te maken over verhalen van toen voor nu.



Acteurs lezen verhalen op belangrijke locaties in de stad



De filmploeg van de documentaire over de laatste getuigen is samen met de acteurs naar belangrijke locaties in Den Haag gegaan om de verhalen op te nemen. Zo vertelt Mark Rietman het verhaal van Arie Toet op het Malieveld, deze locatie speelt een belangrijke rol in een van de spannendste momenten uit het oorlogsverhaal van Arie. En Malou Gorter vertelt het verhaal van Henny Dormits voor het huis waar Henny woonde, tot ze op een nacht met haar familie naar de Valkenboskade liep om onder te duiken. De overige vijf acteurs die verhalen vertellen zijn Jaap Spijkers (tekent ook voor de regie), Yela de Koning, Mariana Aparicio Torres, Antoinette Jelgersma en Johannes Wirix-Speetjens.



HNTeducatie vertelt verhalen via een tafelkleed



Jongeren uit Den Haag schreven, onder leiding van makers Lotte de Leeuw, Ashley Boermans en Junadry Leocaria, brieven met ouderen die de oorlog meegemaakt hebben. Deze brieven vormden de basis voor Waar we samen over vrijheid spreken – een tafelkleed editie. Met het tafelkleed kan op 4 mei de tafel thuis gedekt worden. Door de route te volgen op het tafelkleed kom je terecht in momenten van jong en oud over de oorlog. Op 4 mei tussen 15:00 en 17:00 opent Het Nationale Theater voor het eerst haar deuren weer even. Dan kunnen bestelde tafelkleden in een veilige omgeving opgehaald worden.



Meer informatie is te vinden via www.hnt.nl/vrijheid