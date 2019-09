Duizenden mensen deden mee in Nederland aan World Cleanup Day. Door middel van een app op hun telefoon konden ze afvalitems letterlijk op de digitale landkaart zetten.

Meer algemene informatie over World Cleanup Day NL is te vinden op www.worldcleanupday.nl of neem voor meer informatie contact op met Elles Tukker, +31 (0)85 401 62 44, elles@plasticsoupfoundation.org