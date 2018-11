PERSUITNODIGING: Uitreiking ScienceMakers Award 2018

Uitreiking ScienceMakers Award 2018



Techniekpact geeft podium aan jonge talenten op gebied van wetenschap, techniek en maken



Ruim 140 jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar ontvangen op woensdag 14 november 2018 een ScienceMakers Award. In museum Corpus te Oegstgeest worden zij gehuldigd voor hun prestatie op het gebied van wetenschap, techniek en maken. De jongeren hebben afgelopen jaar uiteenlopende nationale of internationale wedstrijden gewonnen. Met de ScienceMakers Award worden deze winnaars elk jaar extra in het zonnetje gezet. Dit jaar is het de vierde editie van ScienceMakers. Het Techniekpact wil hiermee de waardering voor hun talent onderschrijven en andere jongeren inspireren voor wetenschap en techniek.



Programma



13.30 uur Inloop en ontvangst



14.00 uur Start Awardshow o.l.v. Dennis Weening



-keynote door Lex Hoefsloot, CEO van LightYear. Hij was tijdens zijn studie aan de TU Eindhoven oprichter en leider van het studententeam dat de Stella bouwde, de eerste gezinsauto op zonne-energie. Hij won daarmee de World Solar Challenge in 2013. Al die kennis heeft hij meegenomen naar het bedrijf Lightyear, waarmee hij de eerste productieauto op zonne-energie wil maken.



-huldigen van de ScienceMakers - per categorie worden de winnaars naar voren gevraagd en krijgen ze een award uitgereikt – Dennis Weening zal de jongeren daarnaast kort paar vragen stellen over wat ze hebben gewonnen etc.



-toespraak Robert van der Zwan, MT lid directie Ondernemerschap ministerie Economische Zaken en Klimaat





15.30 uur Bezoeken expositie projecten ScienceMakers - De projecten zullen door het museum heen worden geplaatst. Daarnaast staan er een aantal andere exposanten met techniekactiviteiten en kan men de activiteiten van het museum bezoeken.



17.00 uur Einde



Ambassadeurs voor nieuwsgierigheid



ScienceMakers hebben hun talent ontdekt en zijn daarmee aan de slag gegaan op alle niveaus en hebben fantastische dingen gemaakt. De winnaars van deze wedstrijden mogen zich ScienceMaker noemen. Ze zijn daarmee ambassadeurs die staan voor inventiviteit, voor nieuwsgierigheid, voor ontdekken en voor het volgen van je passie. Deze elementen zijn de voedingsbodem voor het ontstaan van innovatieve ideeën. ScienceMakers zullen overal in het land hun leeftijdgenootjes inspireren om ook op ontdekkingstocht te gaan in de wereld van wetenschap, techniek en maken. Dat is belangrijk om te zorgen voor voldoende goed geschoolde werknemers in de toekomst.



Meer studenten techniek nodig



Nog altijd kampt de technische sector met een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. Het aantal jongeren dat kiest voor een bètatechnische richting ligt nog altijd niet op het niveau om te voldoen aan de vraag van de technische arbeidsmarkt. Het aandeel eerstejaars mbo-studenten in de bètatechniek lag in schooljaar 2017/2018 op 29%. In het hoger beroepsonderwijs ligt het aandeel van eerstejaars studenten dat kiest voor bètatechniek op 25% en voor het wetenschappelijk onderwijs op 36% (studiejaar 2017/2018). Om meer jongeren voor techniek te inspireren worden er in het hele land wedstrijden op het gebied van wetenschap, techniek en maken georganiseerd. ScienceMakers is het podium om deze prestaties landelijk zichtbaar te maken en het belang van techniekonderwijs te promoten.



Projecten op expositie



Een groot deel van de projecten van de ScienceMakers krijgen woensdag de 14e een plekje in Museum Corpus. Met het tonen van hun projecten en ideeën kunnen ze onderling kennis uitwisselen en elkaar inspireren. De volgende projecten zijn onder andere te zien:



-EUREKA!CUP - Politie - Het Newman Trio, bedacht in opdracht van de politie een alternatief voor het aftappen van criminelen. Een klein apparaat dat door rioleringsbuizen kan kruipen en criminelen in huis kan ‘afluisteren’. Ze bouwden een prototype en brachten mooi in kaart hoe het proces precies is gegaan.



-FIRST® LEGO® League - Pretty smart POWER girls bedachten een slimme waterbesparende douchebak om het grote tekort aan schoon drinkwater in de toekomst op te lossen. Dat deden ze door het grootste verbruik in huis aan te pakken; douchen en de wc doortrekken. Ze bedachten een douchebak die douchewater geschikt maakt om de wc mee door te trekken.



-ARTCADIA, IMAGINE YOUR FUTURE - De Parkwachters deden mee aan de ‘Artcadia, Imagine your future’, een landelijke techniek- en kunstwedstrijd, waarbij je met medeleerlingen aan een creatieve oplossing werkt die antwoord geeft op een vraagstuk uit een stad in het jaar 2080. Dit team bedacht het slimste park, met slimme prullenbakken, parasols met zonnecellen en ook picknicktafels die met de zon energie opwekken.



-INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS (ICYS) - Met hun profielwerkstuk bedachten de studenten die deelnamen aan de Van Melsenprijs Radboud Universiteit Nijmegen en de Jan Kommandeurprijs Rijksuniversiteit een paar mooie innovaties. Zoals een duurzaam alternatief voor traditionele stoeptegels ontwikkeld van… schimmels en een longboard van gerecyclede materialen. Voor optimale prestaties van laser zeilboten speciale hydrofoils en een geïntegreerde knipperlichtinstallatie voor racefietsen.