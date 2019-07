KLM bussen reduceren de CO2 uitstoot van 1 miljoen kilometer

Amsterdam, 10 juli 2019. Met ingang van vandaag rijdt de KLM Bus op geavanceerde biobrandstof, dankzij de samenwerking tussen GoodFuels, Munckhof en KLM. Hiermee wordt op jaarbasis een miljoen kilometer aan CO2-uitstoot gereduceerd, wat neerkomt op 577 ton CO2-reductie per jaar. Dit kan snel en eenvoudig omdat er geen technische aanpassingen nodig zijn om op geavanceerde biobrandstof te rijden.



Duurzame samenwerking



GoodFuels, Munckhof en KLM zorgen er samen voor dat er op de drie routes 1 miljoen kilometer aan CO2-uitstoot wordt gereduceerd. De CO2-reductie hiervan is 577 ton per jaar en dat staat gelijk aan 25 keer de wereld rond met een auto. Door gebruik te maken van de gratis KLM Bus reduceert de reiziger zelf ook CO2, omdat er geen brandstof nodig is voor de auto.



Direct CO2 reduceren



De KLM Bus wordt voorzien van geavanceerde biobrandstof. Deze drop-in biobrandstof is gemaakt van 100% gecertificeerde afval- of reststromen. Hierdoor is er geen concurrentie met voedselproductie, landgebruik of ontbossing. Het is een fossielvrije, synthetische brandstof van premium kwaliteit en een directe vervanger voor fossiele brandstof. Er zijn daarom ook geen grote investeringen nodig. Je reduceert direct CO2, en daarnaast bevat deze biobrandstof geen zwavel en komen er significant minder fijnstof en stikstof deeltjes in de lucht waardoor de luchtkwaliteit wordt verbeterd.



Uitbreiding met nieuwe route



Er rijden dagelijks drie KLM-bussen door Nederland. KLM-reizigers kunnen gratis van Maastricht, Maastricht Aachen Airport en Eindhoven Airport naar Schiphol reizen. Ook vanuit Nijmegen, Arnhem, rijdt er dagelijks meerdere keren een bus naar Schiphol en Venlo komt daar vanaf 1 september bij. Sinds 1 juli is er een derde route aan het netwerk toegevoegd. Vanaf die datum rijdt de KLM Bus ook van Enschede, Hengelo en Apeldoorn naar Schiphol en terug. En sinds vandaag zijn deze bussen klimaatneutraal.



Dirk Kronemeijer, CEO en Founder bij GoodFuels: “Al onze producten, diensten en businessmodellen zijn gericht op het implementeren en versnellen van de energietransitie. We zijn er daarom enorm trots op dat dat we als groene brandstof pionier onze naam GoodFuels mogen verbinden aan deze duurzame service van een andere, 100 jaar jonge pionier: KLM.”



Daan Pijzel, Director Commercial Benelux KLM: "KLM wil naast verduurzaming in de luchtvaart ook het vervoerstuk van huis naar luchthaven verduurzamen. De KLM Bus speelt daar een belangrijke rol in. Conform de Green Deal Zero Emissie is geavanceerde biobrandstof de meest duurzame, en direct beschikbare oplossing voor busvervoer. Onze duurzaamheidspartner GoodFuels faciliteert de gehele brandstofoperatie, waardoor de bussen snel en eenvoudig CO2 gaan reduceren.”