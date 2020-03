Sterke stijging nieuwe krantenabonnees na Rutte’s coronaspeech

Sinds in Nederland maatregelen zijn afgekondigd rond de coronacrisis, hebben meer mensen besloten een abonnement op de krant te nemen. Dat blijkt uit een analyse van Krantaanbiedingen.nl. De website werft nieuwe abonnees voor vrijwel alle landelijke en regionale kranten. “Het aantal verkochte abonnementen via ons platform is verdrievoudigd”, aldus oprichter Paul Jansen.



Er is gekeken naar de cijfers van de afgelopen twee weken, vanaf het moment dat Rutte het land toesprak op 16 maart. “Het aantal verkochte abonnementen is verdrievoudigd in vergelijking met zowel de laatste twee weken van vorige maand als dezelfde periode vorig jaar,” vertelt Jansen. “De sterkste stijging zagen we in de dagen na de persconferentie op 23 maart. Dat is het moment dat er aanvullende maatregelen werden afgekondigd.” De stijging is zowel te zien bij landelijke als regionale dagbladen.



Paul Jansen: “De laatste keer dat we met zo’n grote toename te maken hadden was rond 2016/2017. Toen kreeg je bij een abonnement een iPad of tablet cadeau, maar die tijd is echt voorbij. Cadeaus geven gebeurt niet meer. Mensen willen nieuws, achtergrond en duiding, dat is de belangrijkste motivatie om voor een krantenabonnement te kiezen. De informatiebehoefte is groot.”



Jansen voegt nog toe: “Er is natuurlijk wel een tweede bijkomstigheid. Mensen zijn veel thuis en voor de krant hoef je de deur niet uit. Die valt in Nederlands ’s ochtends gewoon op de mat.”



Kinderen



De stijging in het aantal abonnementen voor Kidsweek en 7Days blijft echter achter. Deze kranten richten zich specifiek op scholieren en jongeren. Jansen: “Dat is toch wel opvallend. Ook bij kinderen leven veel vragen rond corona, en deze kranten besteden hier veel aandacht aan op een manier die bij jongeren past.”



Over Krantaanbiedingen.nl



Krantaanbiedingen.nl is een van oudste en grootste abonnementensites van Nederland. Sinds 2004 werft de website via internet nieuwe abonnees voor vrijwel alle landelijke en regionale dagbladen in Nederland. Krantaanbiedingen werkt onafhankelijk en is niet verbonden aan een uitgever.



Steentje bijdragen



Krantaanbiedingen.nl wil graag een bijdrage leveren in deze onzekere tijd. De website doneert per verkocht abonnement 5 euro aan het goede doel. Voor nu is dat alleen het Rode Kruis, maar dit zal worden uitgebreid naar twee of drie goede doelen. Andere initiatieven kunnen zich melden via de site. Krantaanbiedingen.nl gaat door met de actie tot 1 juni, of langer als de maatregelen verlengd worden.



Link:



https://www.krantaanbiedingen.nl