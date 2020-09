Amber is de eerste die autodelen makkelijker maakt dan autobezit

Nieuwe service Amber maakt autodelen makkelijker dan autobezit



Amber zet een deelauto voor je deur



Het landelijke deelautoplatform Amber start vanaf september in Eindhoven met de service dat gebruikers bij wijze van spreken op elke hoek van de straat een Amberauto kunnen meenemen of achterlaten. De nieuwe service van Amber maakt autodelen makkelijker dan autobezit. Amber is de eerste die autodelen op deze nieuwe manier makkelijk en toegankelijk maakt.



Auto wordt gebracht



In Eindhoven zijn al veel hubs op redelijke loopafstand, maar nu brengt Amber ook voor degene die daar wat verder vandaan wonen de auto zo dicht mogelijk naar je toe. Als het kan zelfs tot je voordeur. Hans de Penning, CEO van Amber: ‘Eerst was Amber vooral voor drivers geschikt als ze of bij een specifiek bedrijf werkten dat klant bij ons was. Of als ze in de buurt van een hub woonden.



Met deze service komt Amber beschikbaar voor veel meer mensen. Het is de bedoeling om de service bij succes verder uit te breiden naar andere steden waar Amber nu al veel hubs heeft. Het voordeel van een eigen auto is dat je hem kan gebruiken waar en wanneer je maar wilt. Dat geeft vrijheid. Met de Amber service overtreffen we dit gevoel want de zekerheid dat de Amberauto er staat als de gebruiker ‘m nodig had, realiseerden we al. Nu brengen we de auto ook naar ze toe’.



Autodelen in opmars



Nederlanders delen de auto steeds vaker en meer. Goed voor het milieu en je bespaart ook geld. Bij autodelen komt daar nog bij dat je geen parkeerplaats voor je woning hoeft te hebben, geen parkeervergunning hoeft te kopen en bovenal dat je geen maandelijkse vaste kosten hebt. Volgens de ANWB kost een gemiddelde middenklasser zo’n €600 per maand. De grootste belemmering om met een deelauto te rijden, is de angst dat de auto er niet staat als je ‘m nodig hebt. Daarom biedt Amber de 100% ritgarantie. Maak je een reservering, dan zorgt Amber dat de auto er staat. Schoon en ready to go. Met de nieuwe service in Eindhoven wordt ook de belemmering weggenomen dat je te ver moet lopen om bij de auto te komen.