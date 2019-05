Sylvania kündigt Gro-Lux LED Helios an –Eine neue ära der LED-Horticulture Beleuchtung beginnt

Sie finden Sylvania auf der GreenTech in Halle 8, Stand 235



Tienen,29 Mai 2019 – Sylvania ist einer der weltweit führenden Beleuchtungsspezialisten – daher kennen wir die Bedürfnisse des Marktes und finden immer die passende Lichtlösung für Sie. Wir blicken zurück auf erfolgreiche 60 Jahre Innovation in der Gartenbeleuchtung mit der 1959 eingeführten Gro-Lux-Produktfamilie. Unsere Gro-Lux LED Helios wird während der GreenTech-Messe in Amsterdam vom 11. bis 13. Juni 2019 auf dem Sylvania-Stand präsentiert.



Sylvania ist stolz, die Gro-Lux LED Helios vorzustellen. Unser neuestes Beleuchtungssystem für Pflanzenwachstum, das mit modernster LED-Technologie ausgestattet ist. Die Gro-Lux LED Helios-Lampen werden in der bekannten T5-Bauform hergestellt und sind hermetisch gegen Feuchtigkeit und Nässe abgedichtet. Sie verfügen über ein innovatives Gaskühlsystem, was eine Optimierung der herkömmlichen Metallkühlkörper darstellt. Die Gro-Lux LED-Helios-Lampen zeichnen sich durch eine erstklassige Effizienz und einen geringen Stromverbrauch aus. Mit den Gro-Lux LED Helios-Lampen kann Sylvania maßgeschneiderte oder kundenspezifische Spektren anbieten, die auf die jeweilige zu züchtende Pflanzenart angepasst werden können.



Die Gro-Lux LED Linear von Sylvania zählt zu den leistungsstärksten passiv gekühlten LED Systemen in der Branche. Sie ist eine der ersten LED-Entwicklungen, die die photosynthetische Leistung (PPF) einer 600W 400V EL Natriumdampf-Hochdrucklampe erreicht, deren Effizienz aber weit übertrifft. Pflanzenzüchter benötigen Flexibilität für ihre Gartenbau-Beleuchtungssysteme, die unsere Gro-Lux LED Linear bieten kann. Der einzigartige modulare Aufbau der Sylvania-Leuchte ermöglicht eine einfache und sichere Installation mit Gore-Tex® Plugs und das Spektrum kann durch die Austauschbarkeit der LED-Module optimiert werden. Dieselben standardisierten Module können entweder mit der Gro-Lux LED-Top Lighting Lösung von Sylvania oder einzeln in kleineren Installationen für eine maximale Gestaltungsfreiheit verwendet werden.



Besuchen Sie Sylvania auf der GreenTech

Die Gro-Lux LED Helios und das Gro-Lux LED Linear Modular System werden auf der GreenTech Messe ausgestellt. Während der Ausstellung wird unser Beleuchtungsexperte James Hooker (Sylvania R&D Manager Special Products) über Sylvanias 60-jährige Innovation in der Pflanzenbeleuchtung sprechen. Angefangen von der Entwicklung der weltweit ersten Lampe für das Pflanzenwachstum im Jahr 1959 bis hin zur Einführung neuer innovativer LED-Lampen und Leuchten in der Gegenwart. Sie finden Sylvania am Stand 235 in Halle 8.