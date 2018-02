Magnesium meest favoriete supplement van 2018

Vivian Reijs maakte zojuist op de Nationale Gezondheidsbeurs bekend dat magnesium Supplement van het Jaar 2018 is geworden. Duizenden stemmen zijn uitgebracht. Bezoekers konden op de beurs, maar ook online stemmen op hun favoriete vitamines, mineralen, kruiden en andere supplementen. Magnesium wordt gebruikt voor spierontspanning, spierkracht en het uithoudingsvermogen van de spieren. Ook bij inspanning en stress kan de behoefte aan het mineraal verhoogd zijn en gebruikers van maagzuurremmers kunnen meer magnesium nodig hebben.



Vorig jaar was vitamine D nog het meest populair, maar het eindigde nu nipt op de tweede plaats. Kurkuma, visolie, multivitamine en probiotica werden ook veelvuldig aangevinkt. Groenlipmossel (voor soepele gewrichten) scoorde opvallend hoog ten opzichte van de verkiezing van 2017.



Dit is de Top 5 van de Supplement van het Jaar verkiezing 2018



1 Magnesium



2 Vitamine D



3 Kurkuma



4 Visolie (omega-3 vetzuren)



5 Multivitamine & mineralen



Presentatrice en orthomoleculair voedingstherapeut Vivian Reijs reageerde enthousiast op de uitslag: ‘Magnesium is ook een van mijn favorieten en staat in mijn supplementen Top 5. Verder mogen vitamine B12, jodium, vitamine D en omega 3 als aanvulling op een gezond voedingspatroon wat mij betreft niet ontbreken. Dat is mijn ‘supplementen SOS’’.



Als redenen voor het gebruik van voedingssupplementen gaf 30% van de stemmers ‘werken aan de algemene gezondheid’ aan, terwijl 24% een ‘betere weerstand’ nastreeft. 14% neemt een supplement met ‘een specifiek doel, zoals sterke botten, betere stoelgang of een beter geheugen’.



Magnesium: Supplement van het Jaar 2018



Magnesium staat aan de basis van honderden biochemische processen in het lichaam en werkt veelal samen met calcium. Het speelt bijvoorbeeld een rol bij het behouden van sterke (hart)spieren en een goed geheugen. Magnesium is tevens belangrijk bij de energieproductie, voor de zenuwfuncties en bot- en gebitsvorming. Daarnaast lijkt het ook goed voor de bloeddruk, bloedcirculatie en voor de overdracht van zenuwprikkels. Een tekort aan het mineraal kan leiden tot veel uiteenlopende klachten, die hiermee in verband te brengen zijn.



Sporters gebruiken magnesium omdat het goed is voor de spierontspanning, spierkracht en het uithoudingsvermogen van de spieren. Door een verhoogde behoefte en tegelijk extra verlies via zweet kunnen sporters, vooral duursporters, baat hebben bij extra magnesium. Ook kan het helpen bij stijve, stramme spieren na het sporten.



Veelvuldig of langdurig gebruik van maagzuurremmers kan leiden tot een magnesiumtekort. Huisartsen schrijven maagzuurremmers het vaakst voor van alle medicijnen, omdat het werkt tegen brandend maagzuur, maagzweren, maar ook om te voorkomen dat maagklachten ontstaan bij gebruik van andere medicijnen. Niet iedereen is op de hoogte van mogelijke vitamine- en mineralentekorten die door deze medicatie kunnen ontstaan.



Er zijn aanwijzingen dat bij inspanning en stress de magnesiumbehoefte verhoogd is. Magnesium is betrokken bij de overdracht van zenuwprikkels in de hersenen. Mensen kunnen baat hebben bij extra magnesium om beter te ontspannen.



Meer Informatie over supplementen



Supplementinfo.nl is een onafhankelijk kenniscentrum voor voedingssupplementen. Bezoekers vinden er informatie over de werking van supplementen en welke supplementen wanneer nuttig kunnen zijn. In het supplementen ABC en het gezondheids ABC staat informatie per supplement of gezondheidseffect. Een andere manier om te ontdekken wat voor jou een goede keuze is, is de Schijf voor jouw Lijf. Mensen kunnen aan de hand van persona’s waar ze zich in herkennen, ontdekken waar specifieke behoeftes voor voedingssupplementen voor hen persoonlijk liggen.