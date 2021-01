Samen in de Zorg, Aethon Detachering & Onze Leerkracht gaan verder als Samen Professionals

Vanaf 4 januari gaan detacheringsbureaus Samen in de Zorg, Aethon (detachering) en Onze Leerkracht verder als Samen Professionals. Hiermee wordt de Aethon Groep door twee sterke merken vertegenwoordigd in de recruitmentbranche: Aethon en Samen Professionals.



Beide merken ondersteunen organisaties in de zorg, bij de (semi-)overheid, woningcorporaties, de kinderopvang en het onderwijs met het creëren van de optimale personeelsformatie. Met Aethon als Flexspecialist en Samen Professionals als Detacheringsorganisatie wordt de Aethon Groep op deze wijze totaalleverancier van personeel voor haar opdrachtgevers.



“Ons doel is het creëren van duurzame instroom van (studerende) talenten, starters en professionals in maatschappelijke markten waar mensen écht het verschil maken.” Aldus Liesbeth Griffioen, CEO Aethon Groep



Werkgever van talent en professionals



Aethon verbindt (studerende) talenten aan een betekenisvolle (bij)baan. Door het bieden van relevante, theoretische en praktijkgerichte trainingen kunnen haar medewerkers per direct, met de juiste kennis, een bijdrage leveren bij inlenende organisaties. Afgestudeerde talenten kunnen doorstromen naar detacheringsorganisatie Samen Professionals.



Op deze wijze probeert de Aethon Groep talent te interesseren voor het werken in maatschappelijke sectoren én ze te behouden na het afronden van hun studie. Met als uiteindelijke doel het creëren van continuïteit en flexibiliteit in arbeidsmarkten waar mensen het verschil maken, het begeleiden van talenten bij de start van hun carrière en het helpen van professionals bij de ontwikkeling van hun loopbaan.



“Met ons nieuwe detacheringsmerk Samen Professionals stralen we uit waar wij voor staan. We geloven namelijk dat iemand die op de juiste plek zit het verschil maakt. Zo brengen we professionals, opdrachtgevers en sectoren vooruit.” Aldus Luciano Gianella & Simon van der Vlist, directie Samen Professionals