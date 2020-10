Oogcongres 2020: Samen Vooruit Kijken

Utrecht, 16 oktober 2020 – COVID-19 heeft invloed op ons allemaal. Het Oogfonds vindt het belangrijk om iedereen met een oogaandoening goed op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in de oogzorg. Daarom organiseert het Oogfonds op 14 november om 9:30 uur het Nationale Oogcongres met als thema: Samen Vooruit Kijken. Hoe nu verder in deze uitzonderlijke tijden? Het digitale oogcongres is een samenwerking tussen het Oogfonds, de Oogvereniging, de MaculaVereniging, de Hoornvlies Patiënten Vereniging en Vereniging OOG in OOG.



Webinar



Het Oogcongres wordt dit jaar digitaal aangeboden in de vorm van een webinar met drie interessante lezingen. Prof. dr. Jeroen Klevering zal ons bijpraten over de ontwikkelingen in de oogzorg. Daarna spreekt arts-onderzoeker en oprichter van het Instituut voor Positieve Gezondheid Machteld Hubert over hoe je gedachten positief houdt in een tijd als dit. De ochtend wordt afgesloten met een lezing van viroloog Ab Osterhaus over de gevolgen van de coronapandemie.



Podcasts



Aanvullend op de webinar bieden we acht podcasts aan over verschillende oogaandoeningen. Zo zal dr. Jan-Willem Beenakker spreken over de mogelijkheden van het gebruik van MRI in oogheelkundig onderzoek. En zullen artsen van het RadboudMC ingaan op de relatie tussen COVID-19 en leeftijdsgebonden maculadegeneratie.



Alle podcasts worden op zaterdag 14 november om 13.00 uur gepubliceerd op www.oogcongres.nl en blijven daarna nog een periode beschikbaar. Kijk voor alle onderwerpen op www.oogcongres.nl/programma.



Aanmelden



Het Oogcongres wordt dit jaar GRATIS aangeboden. Aanmelden via de website is wel noodzakelijk in verband met een beperkt aantal ‘plaatsen’. Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.oogcongres.nl.