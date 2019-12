Techniek Nederland verhuist in 2020 naar Woerden

Ondernemersorganisatie Techniek Nederland vertrekt uit Zoetermeer. In augustus 2020 neemt het verenigingsbureau zijn intrek in het Intechnium-gebouw in Woerden.



Geweldige faciliteiten



Algemeen directeur Erik van Engelen is enthousiast over de nieuwe huisvesting: ‘Het Intechnium-gebouw biedt geweldige faciliteiten, ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar met zowel de auto als met het openbaar vervoer. Met een combinatie van werk- en ontmoetingsplekken in alle soorten en maten verwacht ik dat het gebouw dé netwerk- en vergaderlocatie van de technieksector wordt.’ Intechnium is gevestigd aan de Korenmolenlaan 4 in Woerden. Het gebouw voldoet met een A-label aan de hoogste eisen voor energiezuinigheid.



Dynamiek



Techniek Nederland verwacht dat de verhuizing naar Woerden zal bijdragen aan de samenwerking binnen het verenigingsbureau en met partnerorganisaties in de keten. Van Engelen: ‘Onze manier van werken verandert. We worden steeds flexibeler, we werken projectmatig en samen met onze leden en willen snel inspelen op de dynamiek in de sector. De nieuwe locatie maakt dat allemaal mogelijk.’



Uitnodigend en herkenbaar



Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, vindt dat de nieuwe locatie past bij het groeiende belang van techniek voor de maatschappij. ‘Onze sector is van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Deze eigentijdse, uitnodigende locatie maakt dat ook zichtbaar en herkenbaar voor de buitenwereld.’



Niet alleen Techniek Nederland verhuist



Behalve het verenigingsbureau van Techniek Nederland nemen ook Techniek Nederland Verzekeringen, kwaliteitsorganisatie InstallQ en Stichting Centraal Register Techniek hun intrek in het Intechnium-gebouw. Alle huidige medewerkers verhuizen naar Woerden. Het gaat in totaal om ruim 70 voltijdsbanen.