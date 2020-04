Corona-Virus-Tests.com biedt oplossing tegen tekort Corona tests

Iedereen kan zich voortaan, tegen betaling, laten testen op het Coronavirus. Corona-Virus-Tests.com biedt hiermee als eerste in Nederland online PCR-tests aan. Al deze testen zijn volledig gecertificeerd en worden door 2 geaccrediteerde Duitse Laboratoria uitgevoerd.



Dezelfde soort tests als de nationale testcentra, zonder ten koste te gaan van de testcapaciteit



Op Corona-Virus-Tests.com word eenzelfde soort PCR tests aangeboden als nu in de RIVM goedgekeurde Laboratoria worden gebruikt, maar zij voeren deze uit in gecertificeerde Laboratoria in Duitsland. De laboratoria waar Corona-Virus-Tests.com mee samenwerkt, hebben nog testcapaciteit over, waardoor Corona-Virus-Tests.com kan garanderen dat geen enkele test ten koste gaat van de Nederlandse testcapaciteit. Op deze manier willen zij mensen helpen die met klachten en de daarbij horende onzekerheid thuis zitten en nu niet in aanmerking komt voor een test. Zelfs met de opgeschaalde nationale testcapaciteit is het momenteel namelijk enkel mogelijk voor zorgmedewerkers, de ggz, cliënten in de verpleeg-, gehandicapten- en thuiszorg en mensen die tot de risicogroep behoren om een test te krijgen.



Corona-Virus-Tests.com heeft deze extra testcapaciteit ook aan het RIVM aangeboden, maar omdat 1 van de criteria van het RIVM om als opschalingslaboratorium te mogen fungeren is dat de doorlooptijd van een onderzoek maar 8 uur mag duren en maximaal 24 uur tijdens een piek, kwamen het bedrijf niet in aanmerking en bieden zij de tests nu dus vrij op de markt aan.



De best mogelijke test volgens het WHO en het RIVM, tot 98% accuraat



Er zijn de afgelopen weken veel serologische zelftests op de markt verschenen die op antistoffen testten, maar omdat deze onvoldoende accuraat waren heeft de overheid de verkoop daarvan aan consumenten direct verboden. De test die door Corona-Virus-Tests.com aangeboden wordt is een zogeheten PCR test, net als nu door de overheid wordt afgenomen, en test niet op antistoffen, maar op het virus zelf. Deze test is slechts 48 uur na besmetting al tot 98% nauwkeurig en dit totdat het virus volledig overwonnen is wat in sommige gevallen wel tot 5 weken kan duren.



Geen arts of zorgverlener nodig. Per direct online beschikbaar.



Voor de gecertificeerde tests van Corona-Virus-Tests.com is geen verwijzing van een arts nodig en ze zijn per direct online beschikbaar. Er wordt een test-kit thuis gestuurd, waarmee zelf een neus- en keel swab afgenomen kan worden die vervolgens teruggestuurd wordt. In minder dan 48 uur volgt vervolgens de uitslag. De test wordt niet vergoed door het ziekenfonds en komt dus ook niet ten koste van het eigen risico.



Waarom doet corona-virus-tests.com dit?



Corona-Virus-Tests.com zegt dat ze hopen dat door zo op grotere schaal te testen er voor gezorgd kan worden dat besmette mensen eerder en langer in thuisisolatie blijven en zo minder anderen besmetten.



Corona-Virus-Tests.com doneert een deel van hun opbrengsten aan CEPI, de mondiale alliantie voor de financiering en coördinatie van vaccinontwikkeling voor COVID-19, om zo testen op termijn onnodig te maken.