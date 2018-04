Oproep VEH resulteert in btw teruggave voor alle zonnepanelenkopers

Huiseigenaren die in het verleden zonnepanelen hebben gekocht, kunnen betaalde btw over panelen en installatie terugkrijgen, ongeacht het jaar van aankoop. Dat heeft staatsecretaris Snel besloten als reactie op een dringende oproep daartoe van Vereniging Eigen Huis. Ook wordt de procedure voor mensen die alsnog btw terugvragen veel eenvoudiger: zij hoeven slechts één keer aangifte te doen in plaats van over alle verstreken jaren. Ook hier had de vereniging op aangedrongen.



Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder: “Wij zijn erg blij dat de staatssecretaris gehoor heeft gegeven aan onze oproep. De arbitraire tijdsgrens voor terugvragen is verdwenen en de procedure vereenvoudigd. Dat is goed nieuws. Btw teruggave kan eigenaren honderden tot duizenden euro’s voordeel opleveren.”



Huiseigenaren die de btw over zonnepanelen en installatie daarvan terug willen krijgen, moeten zich laten registreren als btw-ondernemer. Vanaf eind december 2017 liep het storm bij de Belastingdienst met btw teruggave verzoeken. Die grote toeloop leidde tot vertraging in de afhandeling van aanvragen bij de Belastingdienst. De afgelopen maanden honoreerde de Belastingdienst alleen verzoeken over aankopen vanaf 2013 en over 2012, mits het verzoek voor 1 januari was ingediend. Teruggave verzoeken over eerdere aankopen werden aangehouden. De Belastingdienst laat deze tijdsbepaling nu vallen. Vereniging Eigen Huis heeft hier krachtig voor gepleit.



Geschiedenis: van Fuchs in 2013 tot Hoge Raad van 15 december 2017



Op 20 juni 2013 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak in de zaak Fuchs. Sindsdien kunnen particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden btw-ondernemer worden en zo de btw op aanschaf en installatie terugvragen. Toenmalig staatsecretaris Weekers stelde dat kopers van na die datum binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf hun aanvraag moesten indienen. Kopers van vóór 20 juni 2013 vingen bot.



De Hoge Raad oordeelde echter op 15 december 2017 dat de wet geen termijn stelt, waardoor ook consumenten die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen kochten voor btw-teruggave in aanmerking kwamen. Eind december 2017 bevestigde de Belastingdienst aan Vereniging Eigen Huis die mogelijkheid, maar stelde wel een verzoek tot teruggave binnen vijf jaar moest zijn ingediend. Vereniging Eigen Huis startte daarop een campagne om huiseigenaren die in 2012 zonnepanelen hadden gekocht er toe te brengen nog vóór 1 januari 2018 hun verzoek in te dienen. Ook riep de vereniging kopers die al voor 2012 panelen kochten op om zich bij de Belastingdienst te melden voor teruggave.



De exacte uitleg van de regeling is te vinden op https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/vereenvoudigde-werkwijze-voor-particulieren-die-btw-terug-willen-vragen-over-zonnepanelen