ANWB, bol.com, ING, Coolblue en Greenchoice aan kop in WUA Digital Excellence Monitor 2020

AMSTERDAM 22 SEPTEMBER 2020 08.00 - In de 2020-editie van de vandaag verschenen Digital Excellence Monitor van onderzoeksbureau WUA leveren ANWB, ING, bol.com, Coolblue, RACQ en SKY de beste digitale klantervaring op desktop en smartphone, in zes branches, in 10 landen. Ook Gaslicht, hollandsnieuwe en Greenchoice zijn online customer experience toppers.



Direct naar: The Digital Excellence Monitor 2020 ( https://www.wuaglobal.com/digital-excellence-monitor/ )



Voor de Digital Excellence Monitor 2020 heeft WUA de digitale klantervaring onderzocht in 84 customer journeys in Automotive, Energie, Finance, Verzekeringen, Retail en Telecom. De veldwerkperiode is juli 2019 - juli 2020, meer dan 20.000 consumenten namen deel. Nieuw dit jaar: alle data is gepresenteerd in een interactief Dashboard dat na registratie beschikbaar is.



ANWB, bol.com, ING en Coolblue hoogste CX-scores op desktop & smartphone



In de Automotive branche pakt ANWB “de dubbel”, door dominantie in het Nederlandse private lease onderzoek. In de retail branche scoren bol.com en Coolblue het hoogst. In Finance scoort ING het best op zowel desktop als smartphone. Op smartphone pakt ING in deze branche zelfs de volledige top 4 met ING-websites in Duitsland, Spanje en Oostenrijk.



De Digital Excellence Monitor 2020: Facts & Figures



# Type: Vrije oriëntatie customer experience sales benchmark onderzoek, kwantitatief en kwalitatief - # Data veldwerk: juli 2019 - juli 2020. - # Devices: 2 (desktop & smartphone). - # Industries: 6. - # Landen: 10. - # Unieke customer journeys: 84. - # Beoordeelde websites: 372. #



Respondenten: 20.440 - # Respondententijd: 817.600 minuten = 13.627 uur = 568 dagen.



Hoe online teams de Digital Excellence Monitor gebruiken



Met de Digital Excellence Monitor kunnen management- digitale marketing- en optimalisatieteams leren van de beste internationale websites, zien hoe ze presteren op KPI’s zoals vindbaarheid, voorkeur en conversie in vergelijking met de internationale concurrentie. Ook kunnen ze op thema- en vraagniveau ontdekken waar ze de online klantervaring moeten verbeteren om zo meer online te verkopen.