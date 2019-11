Euler Hermes luidt noodklok voor sector halfgeleiders

De aanhoudende malaise in de chipmarkt maakt bedrijven in deze sector financieel kwetsbaar. Euler Hermes waarschuwt in een recent sectorrapport voor 5 typen bedrijven in de semiconductors-industrie voor wie het voortbestaan in het geding kan komen. Nederlandse bedrijven weten de neergang op te vangen door vergaande inkrimping van personeel en productie. Volgens Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland, is het omzetverlies van de sector onrustbarend. “Sinds de internet-bubble 20 jaar geleden is de situatie niet zo ernstig geweest. Het is een sector waarbij heftige bewegingen normaal zijn. Na 4 à 5 jaar groei volgt doorgaans een stevige correctie die gemiddeld 12 tot 15 maanden duurt. Dit keer gaat het anders en duurt de neergang volgens onze inschatting veel langer, namelijk minimaal 24 maanden. Onze onderzoekers voorzien voor dit jaar een min van 15%. Volgend jaar komt nog eens een omzetdaling van -3% overheen. Wereldwijd vaagt dat zo’n $70 miljard aan omzet weg.” Op breed front afnemende vraag De langdurige terugval is het directe gevolg van de dalende vraag op diverse markten. “Vooral de vraag naar chips voor duurdere mobieltjes neemt af. En dat geldt ook voor toepassingen in de auto-industrie, vooral in Europa. Ook de wereldwijde PC-markt noteerde begin dit jaar een terugval van bijna 5%. En verder heeft deze sector natuurlijk ook veel last van de handelsoorlog en de Brexit.” Financieel onder druk Financieel krijgt de sector het steeds zwaarder, volgens Geeroms. “Door de dalende vraag nemen de voorraden toe. Dat tast het werkkapitaal aan. De chipmarkt kent hoge vaste kosten, inclusief substantiële kapitaalinvesteringen en R & D-programma's. Door prijsdruk staan de marges sterk onder druk. Alles bij elkaar moeten de bedrijven diep in hun reserves tasten. Dat lukt een tijdje maar op en gegeven moment is de rek eruit. Een tweede jaar van opnieuw dalende inkomsten en een onzekere bedrijfsomgeving, hakt erin en het is de vraag of bedrijven dat overleven.” Vijf typen bedrijven in de verdrukking Volgens de onderzoekers van Euler Hermes zijn er 5 typen bedrijven die door de aanhoudende malaise in de chipmarkt in de verdrukking komen en waarvan het de vraag is of ze de problemen het hoofd kunnen bieden: - Bedrijven die componenten of onderdelen leveren voor de chipmarkt en meedoen aan een niet-duurzame investeringsrace - Chinese specialisten op het gebied van elektronische productassemblage, die klanten verliezen omdat klanten hun inkoop verleggen naar andere landen zoals Maleisië en Taiwan. - Amerikaanse en Chinese producenten van halfgeleiders en elektronische producten die worden geconfronteerd met extra handelsbeperkingen die de omzet en winst aantasten. - Zuid-Koreaanse chipfabrikanten, die sterk afhankelijk zijn van Japanse chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van halfgeleiders. Door de oplopende spanningen tussen beide landen komen de Zuid-Koreaanse chipmakers in de verdrukking. - Elektronicawinkels in de VS die al langere tijd vechten om hun marktaandeel te behouden in een krimpende markt, worden geconfronteerd met nieuwe tarieven die in december 2019 van kracht worden. “China wil zichzelf bedruipen” Er is nog een ontwikkeling die binnen dit krachtenveld speelt. Geeroms: “China, de grootste chipimporteur ter wereld, heeft bekend gemaakt zo'n 26 miljard euro te investeren in de productie van eigen halfgeleiders. China wil zichzelf bedruipen en minder afhankelijk zijn van Amerikaanse bedrijven. Het land importeert nu nog jaarlijks voor 200 miljard dollar aan chips vanuit landen als de VS. Die enorme vraag valt voor een groot deel weg.” Nederlandse bedrijven Volgens Geeroms presteren de Nederlandse bedrijven relatief sterk. “Dat heeft deels met de producten te maken, maar ook omdat ze heel flexibel georganiseerd zijn. Ze zijn gewend om in te spelen op krimp en mee te bewegen met de markt. Personeel en productie worden momenteel op een breed front teruggeschroefd.”

