Consument vindt Servero 100% Appelmoes natuurlijk de lekkerste

Recent consumentenonderzoek toont aan dat Servero 100% Appelmoes beter scoort op 'smaak' dan andere appelmoes zonder toegevoegde suikers en/of zoetstoffen.



Dat blijkt uit sensorisch onderzoek dat in september door Normec Sensory werd uitgevoerd in opdracht van Servero. Blind beoordeeld door 75 consumenten weet Servero 100% Appelmoes Original het beste rapportcijfer te halen in vergelijking met andere appelmoes zonder toegevoegde suikers en/of zoetstoffen. Met name de natuurlijke friszoete smaak van Servero wordt door consumenten hoog gewaardeerd.



‘’Bij Servero staat kwaliteit voorop, daarom testen we onze producten regelmatig onder consumenten’’ aldus Marketing Manager Elke Schroevers. Door te investeren in een innovatieve technologie waarbij de appels minder lang worden verhit, maakt Servero appelmoes van 100% appel mét de volle, friszoete smaak die consumenten van appelmoes verwachten zonder enige toevoeging te doen, dus ook geen suiker. En dat proef je. 100% Appel, 100% smaak. Niets voor niets werd Servero 100% Appelmoes Original door consumenten verkozen tot het Beste Product van het Jaar.’’



Servero wil consumenten helpen aan hun dagelijkse portie gezondheid. Servero’s missie is om het goede van groente en fruit zoveel mogelijk te behouden door tijdens het verwerken niets toe te voegen én toch de lekkerste te zijn. Dat noemen ze ‘natuurlijk de lekkerste’.