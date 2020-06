Vipio, de nieuwe online marktplaats voor bijzondere overnachtingen

Oprichter veilingsite Catawiki lanceert nieuw online platform



Assen, 12 juni 2020 - Vanaf vandaag kunnen mensen die op zoek zijn naar een bijzondere plek voor hun vakantie of weekendje weg, terecht op het online platform Vipio (www.vipio.com). Vuurtorens, boomhutten, kastelen en nostalgische pipowagens zijn er direct te boeken of te winnen op de wekelijkse veiling. Het gaat om door Vipio geselecteerde accommodaties in Nederland en België. Later zullen ook andere landen worden toegevoegd.



De website is een initiatief van ondernemer René Schoenmakers, die in 2008 het internationaal succesvolle veilingplatform Catawiki bedacht en oprichtte. Samen met zijn compagnons Mark Borgman en Aike van Deursen staat hij nu ook aan de basis van Vipio.



Schoenmakers: “Vipio past in de trend dat mensen in hun leven vooral bijzondere ervaringen willen opdoen. Zelf was ik ook uitgekeken op saaie hotelkamers en op zoek naar plekken die je je blijft herinneren. Het aanbod aan mogelijke overnachtingen is echter overweldigend groot. Daarom zocht ik een platform wat al een goede voorselectie had gemaakt maar vond dat niet. Door nu de pareltjes op ons eigen platform op te nemen, onderscheiden we ons van bestaande partijen als Airbnb.”



Borgman voegt daar aan toe: “Al het aanbod op Vipio moet de “wow-factor hebben”. Dat kan doordat het een uitzonderlijk object is zoals de watertoren en de hijskraan die worden aangeboden. Of omdat de ligging geweldig is zoals de pipowagen die op een eigen eiland staat. Of omdat het een unieke historie heeft zoals de torenkamer waar Willem van Oranje sliep”.



Veiling met dierenpark Wildlands als topkavel



Naast het vaste aanbod aan bijzondere accommodaties vind er bij Vipio ook elke week een exclusieve veiling plaats met arrangementen die speciaal voor Vipio zijn samengesteld. In de eerste veiling is het topkavel een overnachting in dierenpark Wildlands in Emmen waarbij iemand 17 uur lang het dierenpark helemaal voor zichzelf heeft. De winnaar slaapt samen met gezin of vrienden in een tent midden tussen de dieren. Met de verzorgers wordt er een ronde langs de nachtverblijven van de dieren gemaakt. Na het ontbijt gaat men op pad met de dierverzorger en mogen er dieren gevoerd worden. Een ander veilingkavel is een weekend voor 12 personen in een groot kasteel in de Ardennen.



Vipio is te bezoeken via www.vipio.com