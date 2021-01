Rockfield Real Estate koopt HIGHnote Almere voor een van de fondsen

Rockfield Real Estate (Rockfield) heeft met Gebiedsontwikkelaar AM een overeenkomst getekend voor de aankoop van 157 appartementen in het nieuwe woonicoon HIGHnote in Almere. Rockfield is investeerder, ontwikkelaar en exploitant van studenten, Young Professional- en middeldure huurwoningen in Nederland. HIGHnote speelt in op de grote behoefte van starters en young internationals aan appartementen in het centrum van Almere, dat naadloos aansluit op de portefeuille en activiteiten van Rockfield.



HIGHnote beantwoordt zowel aan de grote vraag naar centrum stedelijk wonen als aan de ambities van Almere om de komende jaren de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnenstad verder te versterken. Met de toekomstvisie van Almere Centrum ‘de eeuwig jonge binnenstad’ genaamd, werkt Almere Centrum aan een levendige mix van ontmoeten, studeren, wonen en werken voor Almeerders en de regio.



“Almere is voor Rockfield een stedelijk gebied waar wij al langere tijd bestuderen. Als onderdeel van de MRA is Almere ook voor jongeren een belangrijke locatie om te vestigen in de toekomst. Met de acquisitie van Highnote is voor Rockfield het startsein gegeven om nog meer in Almere te gaan investeren, ontwikkelen en beheren” aldus Wouter van den Eijnden; CEO Rockfield



“Met HIGHnote geeft AM invulling aan haar kernthema Inclusieve stad. Door het combineren van woon-, werk- en verblijffuncties is HIGHnote een veelzijdige plek in de stad. Doordat jongeren hier wonen, werken en recreëren is de plek op ieder moment van de dag dynamisch en energiek. Het stimuleert ontmoeting en verbinding voor bewoners, ondernemers en bezoekers uit de directe omgeving en het centrum van Almere”, aldus Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest



HIGHnote is een woongebouw van negentien verdiepingen met 157 huurappartementen variërend in grootte en prijs. Van de appartementen worden er 115 in de middeldure huur en 42 in de vrije sector huur aangeboden. Er worden 66 appartementen uitgevoerd als Friends-woningen met woonoppervlaktes van ca. 65 m2 tot 100 m2. Alle appartementen beschikken over een balkon. Zowel Rockfield als AM zijn early adapters van het Friends concept welke gericht is op een doelgroep voor wie wonen op een toplocatie betaalbaar en comfortabel wordt gemaakt. Een Friends-woning is voor twee personen en wordt gedeeld met een vriend(in), familielid, collega of andere woongenoot. Beiden beschikken over een eigen slaap- en doucheruimte en de overige ruimtes worden gedeeld. Daarnaast komt er een plint met formele en informele werk- en studeerplekken, een horecagelegenheid en verschillende semipublieke buitenruimten.



De start van de bouw is voorzien in het tweede kwartaal 2021 en de oplevering is naar verwachting in 2023. Het ontwerp van HIGHnote komt van architectenstudio Studioninedots. De bouw is in handen van Heddes Bouw & Ontwikkeling