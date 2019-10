Platenlabel van YoungCapital en Bizzey creëert kansen voor jong talent

YungCapital Records maakt carrière in de muziekindustrie tastbaar

Vandaag is bekendgemaakt dat recruitmentspecialist YoungCapital, Top Notch en Bizzey achter het platenlabel YungCapital Records zitten. Het jongerenlabel heeft het afgelopen jaar al meerdere succesvolle tracks met jong talent uitgebracht, waaronder het platina nummer `Last man standing’. Op 22 november organiseren ze in Amsterdam de YungCapital Records WORK.SESSIE, waar een selectie ambitieuze jongeren en de top van de Nederlandse muziekindustrie met elkaar in gesprek gaan over muziek, viraal gaan, werk en ondernemerschap. Jongeren die zich hiervoor willen aanmelden, kunnen zich inschrijven via https://www.youngcapital.nl/worksessie



Met het platenlabel doorbreken YoungCapital, Top Notch en Bizzey het traditionele speelveld én creëren ze gezamenlijke kansen voor jong talent in de muziekindustrie. “YungCapital Records geeft met de sessie een unieke mogelijkheid aan jong creatief talent om vragen te stellen aan de topspelers binnen de muziekindustrie die tot nu toe onbeantwoord bleven”, volgens Bizzey. Met de sessie krijgen jongeren de kans om met deze grote diversiteit aan mensen die allemaal van muziek houden, in gesprek te gaan en zo tips en tricks te krijgen van de allerbesten. Zo zijn onder andere Bizzey, Kraantje Pappie, Jack Shirak, Qucee (Supergaande), Hugo de Koning (YoungCapital), Bram Krikke (SLAM FM), ParraTV, Vincent Patty (Top Notch/Noah’s Ark), Framez Productions, Fernando (FunX) en Eric van Holland (Spotify), Mo Fouradi (Top Notch/ Noah’s Ark) en Rotjoch (101Barz) aanwezig.



Over YungCapital Records

Hiphop is een scene waar hard werken, jong talent, creativiteit en ondernemerschap zich verenigen. “Het is een mysterieuze industrie, die zich letterlijk achter de schermen afspeelt”, zegt Hugo de Koning, oprichter van YoungCapital. “Met dit platenlabel hebben wij jong talent op nummer 1 weten te zetten, dat was altijd al het doel”, aldus Hugo. “YungCapital Records voelt voor mij als een een-tweetje”, zegt Bizzey. “Wij hebben de missie om talent en ondernemerschap te stimuleren bij jongeren, en dat doen we met dit label. Jong talent heeft gewoon de toekomst.”



Over YoungCapital

Recruitmentspecialist YoungCapital brengt jongeren en werkgevers samen via een (bij)baan, traineeship of opleiding, zodat zij elkaar kunnen helpen groeien. Met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar zijn de 1.300 medewerkers van YoungCapital zelf het levende bewijs van de impact die jongeren kunnen maken.



Over Top Notch

Top Notch is het grootste platenlabel van Nederland met de focus op hiphop. Opgericht in 1995 door Kees de Koning. Top Notch brengt muziek uit van diverse populaire Nederlandse hiphopartiesten, zoals Lil Kleine, Ronnie Flex, Broederliefde, Frenna, Josylvio, Sevn Alias, Typhoon en Cho. Top Notch heeft een YouTubekanaal met 1.6 miljoen subscribers en brengt daar naast muziek ook films, docu’s en interviews op uit.