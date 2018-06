Tourwinnaar Jan Janssen: “kansen tourwinst Dumoulin onzeker”

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat Jan Janssen de Tour de France won. Met belangstelling volgt Janssen het besluit van Tom Dumoulin om dit jaar in Frankrijk van start te gaan, na een knappe tweede plaats in de Giro. “Tegenwoordig wordt het wielerseizoen veel planmatiger benaderd dan in mijn tijd en zal voor Tom de Tour al vanaf het begin in de agenda hebben gestaan”, laat hij optekenen in het enkele weken geleden verschenen boek 'Tom Dumoulin – Van roze droom naar gele trui' dat werd geschreven door Jairo van Lunteren. Daarin waarschuwt Janssen voor te hooggespannen verwachtingen: “Tom is vrij nuchter in een hoop opzichten. Als er iets groots gedaan moet worden houdt hij altijd zijn zenuwen onder controle. Hij heeft een klare kijk op de zaken, niet alleen in het wielrennen, maar in het hele leven. Daarom weet ik ook dat hij, naast de Giro, de Tour kan rijden en dat weet Tom zelf ook.”



Janssen, die Dumoulin graag vergelijkt met de wielerkanjer Jacques Anquetil, is er overigens niet van overtuigd dat Tom de komende jaren als alleenheerser in de Tour zal schitteren. “Laten wij nou eerst eens hopen dat hij er één wint, één Tour de France. Ik denk dat de kansen in de toekomst wat groter zijn dan nu, maar je weet het nooit. Die Tour de France is echt wel iets anders dan de Giro d’Italia! Voor míj is het de hoogmis, bekend van Patagonië tot Alaska en van Australië tot Zuid-Afrika”, aldus de Nederlandse Tourwinnaar in 'Van roze droom naar gele trui.'