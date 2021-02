Damp-e breidt assortiment uit met kruiden

Ben je op zoek naar rustgevende kruiden, dan heb je keuze uit diverse kruiden. Zo zijn lavendel, valeriaan of citroenmelisse kruiden die je helpen te ontspannen, maar heb je ook wel eens gedacht aan andere kruiden? Al eeuwen geleden verdampten Indianen natuurlijke kruiden om te zorgen voor een lichamelijke en geestelijke high, een voorbeeld hiervan is kattenkruid. Tegenwoordig zijn er veel meer vaporizer kruiden beschikbaar dan voorheen. Bekende kruiden om te verdampen zijn onder andere kattenkruid, maar ook cannabis planten en oranje bloesem, kratom en salvia. Damp-e.nl heeft het assortiment flink uitgebreid met diverse kruiden die een ontspannend of een opgewekt effect genereren. Dit kan per persoon verschillend zijn.



Kratom, wat is het en wat doet het?



Kratom wordt al eeuwenlang gebruikt in Zuidoost-Azië. Kratom is in verschillende soorten varianten beschikbaar en ieder type kratom heeft een ander effect. Stimulerend, ontspannend, libido-verhogend of euforisch. Van oudsher wordt het kruid gebruikt als vervanger voor opium. Van de verschillende soorten kratom bevat met name het Thaise kratom stimulerende bestanddelen, terwijl kratom uit Bali en Maleisië vooral ontspannend werkt. Tevens bevat kratom van nature raubasine, een bloeddrukverlager die onder de naam reserpine alleen bekend staat vanwege zijn vele bijwerkingen en daarom in veel landen niet meer wordt gebruikt. Het kruid is op verschillende manieren te gebruiken; je kunt verse bladeren kauwen, thee zetten of het roken. Van kratom wordt ook wel gezegd dat de smaak hasj-achtig is als je het rookt. Kratom wordt in Zuidoost-Azië gebruikt als traditioneel volksmedicijn tegen pijn en vermoeidheid. De effecten van kratom worden wel vergeleken met een lage dosis cocaïne of een flinke dosis opium. Het bedwelmt en onderdrukt de pijnbeleving. In lagere doseringen heeft kratom een euforische en stimulerende werking, terwijl bij hogere doseringen vooral de dromerige en verdovende eigenschappen voelbaar worden.



Wat is salvia en wat doet het?



Salvia divinorum is een plant die het meest krachtige plantaardige hallucinogeen bevat dat we kennen. Salvia werd gebruikt bij rituelen van de vroegere indianen, en staan bekend om hun sterke hallucinaties die je zeker niet moet onderschatten. De kruiden zijn bekend in landen zoals Mexico waar deze kruiden vaak worden gebruikt door sjamanen. De meeste gebruikers kauwen de bladeren niet, maar roken ze in een pijp. Er ontstaan dan korte maar zeer heftige hallucinaties. De effecten treden na enkele seconden op, zijn 5 tot 10 minuten op zijn heftigst en zijn dan snel weer voorbij. Effecten die kunnen optreden zijn bijvoorbeeld dat je je voelt alsof je een voorwerk bent, uittreding, vertraging van tijdsperceptie, het gevoel dat je lichaam gebogen of getrokken wordt door verschillende krachten of het spreken van een onverstaanbare 'brabbeltaal'. Vaak worden de effecten van salvia als bizar omschreven en niet per se als prettig. Dit kan onder andere verklaard worden doordat salvia ook op de kappa opiaatreceptoren werken. Bij kauwen zijn de effecten milder. De effecten treden bij kauwen na 5 tot 10 minuten op en houden een uur aan. Toch wordt het roken van Salvia door velen ook als prettig ervaren.