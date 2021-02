VPS Beveiliging lanceert het HDR SmartAlarm voor camerabeveiliging met haarscherpe beelden

Den Haag, 16 februari 2021 – VPS Beveiliging, specialist in tijdelijke beveiliging, lanceert het HDR SmartAlarm: een draadloos alarmsysteem met beelden in HD kwaliteit dat ingezet wordt voor diverse toepassingen van tijdelijke beveiliging.



Beeldfragmenten in HD kwaliteit



Het HDR SmartAlarm is het nieuwste draadloze alarmsysteem van VPS Beveiliging. Het garandeert effectieve tijdelijke beveiliging, objectbeveiliging en bouwplaatsbeveiliging met innovatieve cameratechnologie en haarscherpe beelden. Bij beweging in het zichtveld van de camera worden beeldfragmenten in HD kwaliteit geschoten. Het camerabeveiligingssysteem beschikt tevens over een uitvoering in videobeveiligingsmast: de HDR Alert Tower. Het is hiermee een uitstekende oplossing voor de tijdelijke beveiliging van onder andere bouwplaatsen, bouwketen, ketenparken, materiaalcontainers en leegstaand vastgoed. Het HDR SmartAlarm werkt op een duurzame en oplaadbare accu, dus een aansluiting op het elektriciteitsnet is niet vereist. Het is daardoor op elke locatie inzetbaar.







Groot detectiebereik



Jan-Willem Tellegen, Business Unit Manager, over de lancering van het HDR SmartAlarm: “Het bereik van het basisstation van het HDR SmartAlarm is groter dan dat van reguliere alarmsystemen. Ook is het detectiebereik van de beveiligingscamera’s groter. Hierdoor is het mogelijk om een locatie met minder apparatuur uitstekend te beveiligen. De detectiezones binnen het HDR SmartAlarm systeem zijn bovendien op afstand programmeerbaar.”







De werking van het HDR SmartAlarm



Bij detectie wordt een reeks HD beeldfragmenten geschoten. Deze worden ter beoordeling naar onze PAC-meldkamer verstuurd. Die stuurt indien nodig direct de hulpdiensten aan. De degelijke behuizing van het draadloze beveiligingssysteem is waterdicht en daarmee geschikt voor zowel interne als externe beveiliging. Bovendien is het systeem voorzien van 4G-radiocommunicatie en de apparatuur communiceert via een Mesh WiFi netwerk. Het videoverificatiesysteem gebruikt een duurzame en oplaadbare accu en bestaat uit een basisstation waar tot 10 PIR camera’s aan verbonden kunnen worden. Het systeem is eenvoudig op- en af te schalen en is flexibel inzetbaar, waardoor er voor elke locatie een passende beveiligingsoplossing beschikbaar is.







Online platform en app



Met de HDR SmartAlarm app kunnen camera’s op afstand in- en uitgeschakeld worden. Daarnaast zijn beelden en detectiemomenten inzichtelijk via een online platform.







Groeiende marktpositie



De marktpositie van de VPS Beveiliging blijft groeien. Meer dan 3.000 locaties in Nederland zijn momenteel beveiligd met een van de beveiligingsoplossingen van VPS. We bieden tijdelijke beveiligings- en brandbeveiligingsoplossingen aan een diversiteit van opdrachtgevers: van aannemers, bouwbedrijven, energiemaatschappijen en scheepsbouwers tot de petrochemische industrie, evenementenbureaus en eigenaren van leegstaand vastgoed.







Over VPS Beveiliging



VPS is specialist in tijdelijke beveiliging en maakt onderdeel uit van VPS Nederland. Ons team met technisch specialisten, monteurs en accountmanagers staat dagelijks klaar om de locaties van onze klanten te voorzien van hoge kwaliteit beveiligingsoplossingen. We leveren uitstekende camerabewaking, elektronische beveiliging, oplossingen voor cameratoezicht en toegangscontrole- en arbeidsregistratiesystemen. Tevens bieden wij met VPS FireAlert een unieke, draadloze oplossing voor brandveiligheid en evacuatie. Wij voorzien elke locatie van een passend advies op maat en bieden een persoonlijke service.



Meer informatie: https://vpsbeveiliging.nl